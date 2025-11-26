TRADIȚII Copiii care duc mai departe moștenirea satului sătmărean

O ediție emoționantă a proiectului „Copiii și tradițiile” i-a adus pe cei mici în lumea obiceiurilor românești, maghiare și germane

Cea de-a doua ediție a proiectului „Copiii și tradițiile” s-a desfășurat astăzi într-o atmosferă încărcată de emoție, culoare și autenticitate. Evenimentul, dedicat păstrării și promovării obiceiurilor românești, maghiare și germane, i-a reunit pe preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 Satu Mare și ai Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 6 – Structură Grădinița Nr. 9, într-un moment de sărbătoare și continuitate culturală.

Colinde care au încălzit suflete

Cei mici au deschis evenimentul cu un program artistic plin de sensibilitate. Colindele lor, interpretate cu bucurie și emoție, au readus în sufletele publicului atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Prin vocea copiilor, tradițiile au prins din nou viață, răsunând ca o punte între generații.

Atelierele tradițiilor păstrate cu grijă

În cadrul atelierelor tematice, copiii au explorat universul tradițiilor moștenite de la bunici. Îndrumați de educatoare și de invitații speciali – Emilia Zamfira Grosoș (Tezaur Uman Viu) și badea Cornel – cei mici au descoperit frumusețea colindului, au învățat să confecționeze pomul de Crăciun, calendarul de Advent, coronițe, cocarde și alte obiecte meșteșugite cu specific sărbătorilor de iarnă. Activitățile au devenit un prilej de apropiere, de învățare prin joc și de păstrare a identității culturale.

Un proiect al comunității și pentru comunitate

„Copiii și tradițiile” s-a transformat într-un adevărat spațiu al autenticității, al respectului față de rădăcini și al bucuriei de a transmite mai departe valorile neamului. Evenimentul reprezintă o dovadă a felului în care educația timpurie și patrimoniul cultural pot merge mână în mână.

Inițiative care susțin tradiția

Proiectul este inițiat de Fundația Etnofolclorică „Cununița” – Maria Carmen Sas și Leontina Dorca, fiind finanțat conform Legii 350/2005 prin Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” și Primăria Municipiului Satu Mare.

Recunoștință pentru cei implicați

Mulțumiri speciale au fost adresate tuturor celor care au contribuit la reușita evenimentului – de la educatoare și invitați, la micii participanți care au adus lumină, energie și frumusețe în această zi dedicată tradițiilor.

