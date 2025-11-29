TRAGEDIE. Sătmărean dispărut de acasă, găsit fără viață

Bărbatul de 58 de ani, căutat după ce a plecat voluntar de la domiciliu, a fost găsit decedat în râul Tur

Căutările declanșate de polițiști după dispariția lui Bohar Mihai, un bărbat de 58 de ani din localitatea Micula, s-au încheiat tragic. La patru zile după ce acesta a fost văzut ultima dată, autoritățile au confirmat decesul său, trupul fiind descoperit în apele râului Tur, în zona localității Bercu Nou.

Sesizarea dispariției: un bărbat plecat de acasă fără să mai revină

La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii au fost anunțați că Bohar Mihai, în vârstă de 58 de ani, a plecat de la domiciliul său din Micula în data de 24 noiembrie și nu s-a mai întors.

Semnalmentele transmise de familie către poliție au descris un bărbat de 1,70 m înălțime, aproximativ 100 kg, cu ochi căprui și păr șaten. La momentul plecării, nu se cunoșteau articolele de îmbrăcăminte purtate.

Autoritățile au făcut apel la populație pentru orice informație care ar fi putut contribui la găsirea lui, îndemnând cetățenii să contacteze de urgență numărul 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.

Descoperire șocantă în apele râului Tur

La o zi după sesizarea oficială, pe 28 noiembrie, în jurul orei 16:00, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost alertați în legătură cu posibilitatea înecului unei persoane în râul Tur, în zona digului din localitatea Bercu Nou.

Odată ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că sesizarea se confirmă. În apă se afla trupul neînsuflețit al unui bărbat, ulterior identificat ca fiind Bohar Mihai, cel dispărut.

Primele concluzii ale anchetei

Examinarea exterioară a cadavrului nu a evidențiat urme vizibile de violență, au precizat reprezentanții poliției. Trupul a fost transportat la morga Spitalului Județean Satu Mare, unde necropsia va stabili cu exactitate cauza decesului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, nu există suspiciuni cu privire la moartea bărbatului. Cercetările continuă pentru a clarifica împrejurările în care acesta a ajuns în apele râului.