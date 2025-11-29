TRAI Rezidențial anunță deschiderea biroului de prezentare în cadrul Târgului de Crăciun

Proiectul TRAI Rezidențial anunță deschiderea unui birou dedicat în cadrul Târgului de Crăciun, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi în detaliu casele moderne aflate în construcție într-una dintre cele mai liniștite și bine poziționate zone rezidențiale din apropierea orașului.

Pentru prima dată la un eveniment public, TRAI Rezidențial va prezenta randările 3D ale designului interior, planurile locuințelor, imagini actuale de pe șantier și detalii tehnice despre conceptul arhitectural. Casele au aproximativ 115 mp utili, împărțiți între bucătărie, living și o baie la parter, respectiv 3 dormitoare, 2 băi și dressing la etaj. Fiecare locuință beneficiază de teren generos de aproximativ 500 mp, o terasă de 40 mp, parcare pentru două mașini și suprafețe vitrate ample, gândite pentru a oferi lumină naturală pe tot parcursul zilei.

Zona în care se dezvoltă proiectul este una exclusiv rezidențială, cu acces monitorizat pe stradă privată, trotuare generoase și infrastructură completă: apă, gaz, canalizare, fibră optică și sisteme de colectare a apelor pluviale. Vizitatorii târgului vor putea explora și avantajele exclusive oferite cumpărătorilor: design interior complet gratuit, prețuri preferențiale la materialele de finisaj și consultanță personalizată pentru amenajare.

Un element important al prezenței la târg este faptul că vizitatorii vor putea discuta direct nu doar cu echipa de vânzări, ci și cu dezvoltatorul imobiliar, arhitecții proiectului și furnizorii de materiale de construcții și finisaje, oferindu-le astfel o perspectivă completă asupra calității și etapelor de dezvoltare ale proiectului.

În calitate de furnizor principal de materiale de construcții și finisaje, compania Lebăda contribuie direct la implementarea proiectului TRAI. Cristian Paşca, managerul Lebăda declară:

“Proiectul TRAI este un proiect al firmei Lebăda, iar noi suntem bucuroși să putem oferi experiența pe care am acumulat-o în cei 34 de ani de activitate. Este o ocazie importantă să punem în practică tot ceea ce am învățat în industria materialelor de construcții și să livrăm un nivel de calitate premium, așa cum ne-am obișnuit clienții în toți acești ani”

Pentru tinerii între 25 și 35 de ani interesați de achiziția unei locuințe moderne, proiectul oferă și soluții de finanțare avantajoase, inclusiv opțiunea de creditare rapidă prin BRD, cu proces simplificat și evaluare inițială disponibilă direct la biroul din cadrul târgului.

Echipa TRAI Rezidențial invită vizitatorii Târgului de Crăciun să descopere conceptul „Lumină. Liniște. Acasă.” și să afle cum poate arăta noul lor început într-o comunitate modernă, sigură și bine conectată la oraș.

Pentru informații suplimentare, vizitatorii pot discuta direct cu specialiștii prezenți la biroul TRAI sau pot programa o prezentare individuală în afara programului târgului.