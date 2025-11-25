Trofeul Oașului 2025 – Ediția a V-a: Spectacol, Adrenalină și Solidaritate pentru o cauză nobilă

Ediția din 2025 a Trofeului Oașului, eveniment automobilistic cu scop caritabil, a adunat și în acest an sute de participanți, susținători și pasionați ai motorsportului. Competiția, organizată de Clubul Sportiv NSM Motorsport în parteneriat cu Primăria Orașului Negrești-Oaș, sub egida FRAS, a reușit să îmbine cu succes pasiunea pentru offroad cu implicarea socială.

A fost o zi plină de energie, emoție și fair-play, care a reunit competitori din întreaga țară. Evenimentul continuă să promoveze Țara Oașului ca destinație de referință pentru iubitorii de motorsport și contribuie totodată la dezvoltarea economiei locale.

Organizatorii mulțumesc tuturor celor implicați: voluntari, susținători, participanți și echipe tehnice. Un rol esențial în succesul ediției l-a avut echipa NSM Motorsport coordonată de Ovidiu Domide, care a construit în jurul său un colectiv profesionist și dedicat.

Rezultate Oficiale – Clasament General

ATV

1.Marcu Darius

2.Dorle Ioan

3.Răzvan Nuntean

4.Mihoc Florin Rusu

5.Pop Cristian

6.Safta Budad

7.Pup Daria

8.Setinu Sergiu (DNF)

TH SSV

6.Badiu Adrian – Iancu Bogdan

Offroad Tubular

8.Alin Bob – Maya Rus

9.Adrian Nap – Mateș Marius

10.Pop Vasile – Rus Călin

Offroad Classic

8.Goloman Claudiu – Marciuc Călin

9.Medveș Marcel – Bogdan Vlăduț

10.Câmpan Petre – Alin Drăgan

11.Petre Daniel Balint – Ruscuța Andrei

TH Auto

9.Ovidiu Domide – Nicu Dima

10.Tîrla Sergiu George – Todor Alexandru

11.Ioan Paușan – Daniel Nistor

12.Mircea Sipos – Angelo Sipos

RR2 Auto

17.Vasile Crăciun – Vasile Boje

18.Mihai Sipos – Ion Nyegre

19.Sfînțeș Ion – Coman Marius

20.Lup Ioan – Morar Nicolae

21.Danila Daniel – Danila Elena

Organizatorii transmit sincere mulțumiri tuturor participanților și își exprimă dorința de a-i revedea cu aceeași bucurie la edițiile viitoare ale Trofeului Oașului.