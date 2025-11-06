Ultimul weekend din acest an cu mult fotbal, în județ

AJF Satu Mare a dat publicității programul orientativ al meciurilor ce se vor disputa la acest sfârșit de săptămână în fotbalul județean.

După disputarea etapelor din cele trei ligi păstorite de AJF Satu Mare, campionatele vor lua o vacanță până anul viitor în martie.

Din etapa a 10-a a Ligii a 4-a ELITE primele două clasate au parte de deplasări dificile. Liderul Talna Orașu Nou merge la Carei în vreme ce a doua clasată, Recolta Dorolț se duce-n capitala Țării Oașului pentru jucul cu vicecampioana, Oașul.

Iată programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână:

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 10 (RETUR)

Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

CSM Victoria Carei – Talna Oraşu Nou ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

Oaşul 1969 – Recolta Dorolţ ORA: 12:00-seniori / 14:00-juniori

Someşul Odoreu – Unirea Tăşnad II / Decebal ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

Turul Micula – CSM Olimpia SM II (U19) se joacă pe 19 noiembrie 2025

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 9 (RETUR)

Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

Victoria Apa – Dacia Medieşu Aurit ORA: 14:30-seniori

Voinţa Lazuri – Recolta Dorolț II-Dara ORA: 15:00-seniori

Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

Voinţa Turţ – Înfrăţirea Tarna Mare ORA: 14:00-seniori

Sportul Botiz – Cetate 800 Ardud, amânat

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 11

Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

Kneho Urziceni – Fortuna Căpleni ORA: 12:00-seniori

Someşul Oar – Ciumeşti ORA: 14:00-seniori

Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

Schwaben Kalmandi Cămin – Crasna Moftinu Mic ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

Real Andrid – Vulturii Santău ORA: 14:00-seniori

Frohlich Foieni – Unirea Pişcolt ORA: 14:00-seniori

Recolta Sanislău – Ghenci 2006 ORA: 14:00-seniori

Victoria Petreşti – Viitorul Lucaceni / Berveni ORA: 14:00-seniori

Liga a V-a – Etapa 9

Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

Dacia Supur – Diferit SM ORA: 13:00-seniori

Platanul Marna – Il Calcio SM ORA: 15:00-seniori

Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor ORA: 13:00-seniori

Voinţa Babţa – Viitorul Viile Satu Mare ORA: 14:00-seniori

Livada – Voinţa Lazuri II Bercu ORA: 14:00-seniori

Olimpia Domăneşti stă