    Ultimul weekend din acest an cu mult fotbal, în județ

    AJF Satu Mare a dat publicității programul orientativ al meciurilor ce se vor disputa la acest sfârșit de săptămână în fotbalul județean.
    După disputarea etapelor din cele trei ligi păstorite de AJF Satu Mare, campionatele vor lua o vacanță până anul viitor în martie.
    Din etapa a 10-a a Ligii a 4-a ELITE primele două clasate au parte de deplasări dificile. Liderul Talna Orașu Nou merge la Carei în vreme ce a doua clasată, Recolta Dorolț se duce-n capitala Țării Oașului pentru jucul cu vicecampioana, Oașul.

    Iată programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână:

    Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 10 (RETUR)

    Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

    CSM Victoria Carei – Talna Oraşu Nou ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

    Oaşul 1969 – Recolta Dorolţ ORA: 12:00-seniori / 14:00-juniori

    Someşul Odoreu – Unirea Tăşnad II / Decebal ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

    Turul Micula – CSM Olimpia SM II (U19) se joacă pe 19 noiembrie 2025

    Liga a IV-a – Seria A – Etapa 9 (RETUR)

    Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

    Victoria Apa – Dacia Medieşu Aurit ORA: 14:30-seniori

    Voinţa Lazuri – Recolta Dorolț II-Dara ORA: 15:00-seniori

    Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

    Voinţa Turţ – Înfrăţirea Tarna Mare ORA: 14:00-seniori

    Sportul Botiz – Cetate 800 Ardud, amânat

    Liga a IV-a – Seria B – Etapa 11

    Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

    Kneho Urziceni – Fortuna Căpleni ORA: 12:00-seniori

    Someşul Oar – Ciumeşti ORA: 14:00-seniori

    Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

    Schwaben Kalmandi Cămin – Crasna Moftinu Mic ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori

    Real Andrid – Vulturii Santău ORA: 14:00-seniori

    Frohlich Foieni – Unirea Pişcolt ORA: 14:00-seniori

    Recolta Sanislău – Ghenci 2006 ORA: 14:00-seniori

    Victoria Petreşti – Viitorul Lucaceni / Berveni ORA: 14:00-seniori

    Liga a V-a – Etapa 9

    Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:

    Dacia Supur – Diferit SM ORA: 13:00-seniori

    Platanul Marna – Il Calcio SM ORA: 15:00-seniori

    Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:

    Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor ORA: 13:00-seniori

    Voinţa Babţa – Viitorul Viile Satu Mare ORA: 14:00-seniori

    Livada – Voinţa Lazuri II Bercu ORA: 14:00-seniori

    Olimpia Domăneşti stă

     

