Ultimul weekend din acest an cu mult fotbal, în județ

AJF Satu Mare a dat publicității programul orientativ al meciurilor ce se vor disputa la acest sfârșit de săptămână în fotbalul județean.
După disputarea etapelor din cele trei ligi păstorite de AJF Satu Mare, campionatele vor lua o vacanță până anul viitor în martie.
Din etapa a 10-a a Ligii a 4-a ELITE primele două clasate au parte de deplasări dificile. Liderul Talna Orașu Nou merge la Carei în vreme ce a doua clasată, Recolta Dorolț se duce-n capitala Țării Oașului pentru jucul cu vicecampioana, Oașul.
Iată programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 10 (RETUR)
Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:
CSM Victoria Carei – Talna Oraşu Nou ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori
Oaşul 1969 – Recolta Dorolţ ORA: 12:00-seniori / 14:00-juniori
Someşul Odoreu – Unirea Tăşnad II / Decebal ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori
Turul Micula – CSM Olimpia SM II (U19) se joacă pe 19 noiembrie 2025
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 9 (RETUR)
Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:
Victoria Apa – Dacia Medieşu Aurit ORA: 14:30-seniori
Voinţa Lazuri – Recolta Dorolț II-Dara ORA: 15:00-seniori
Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:
Voinţa Turţ – Înfrăţirea Tarna Mare ORA: 14:00-seniori
Sportul Botiz – Cetate 800 Ardud, amânat
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 11
Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:
Kneho Urziceni – Fortuna Căpleni ORA: 12:00-seniori
Someşul Oar – Ciumeşti ORA: 14:00-seniori
Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:
Schwaben Kalmandi Cămin – Crasna Moftinu Mic ORA: 12:00-juniori / 14:00-seniori
Real Andrid – Vulturii Santău ORA: 14:00-seniori
Frohlich Foieni – Unirea Pişcolt ORA: 14:00-seniori
Recolta Sanislău – Ghenci 2006 ORA: 14:00-seniori
Victoria Petreşti – Viitorul Lucaceni / Berveni ORA: 14:00-seniori
Liga a V-a – Etapa 9
Sâmbătă, 8 noiembrie următoarele meciuri:
Dacia Supur – Diferit SM ORA: 13:00-seniori
Platanul Marna – Il Calcio SM ORA: 15:00-seniori
Duminică, 9 noiembrie următoarele meciuri:
Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor ORA: 13:00-seniori
Voinţa Babţa – Viitorul Viile Satu Mare ORA: 14:00-seniori
Livada – Voinţa Lazuri II Bercu ORA: 14:00-seniori
Olimpia Domăneşti stă