Un alt fel de trocarici!

Mai țineți minte luna trecută ce mare vedetă a ajuns omul cu un triciclu-trocarici alb ce-a băgat în sperieți mașinile parcate regulamentar în zona Micro 17- Carpați 1 și 2. Și apoi a fost văzut și parcat aiurea în fața Inspectoratului Școlar? Ei bine , omul nostru a dispărut ca prin minune din peisaj semn că ori și-a găsit nașul ori i s-a terminat bateria la ”jucărie”. Acum ca să nu zică lumea că avem ceva împotriva posesorilor de bună credință de astfel de tuk tuk -uri și că nu le-am putea găsi și o utilitate ce să ne înfrumusețeze traficul, ei bine iată un exemplu de florărie mișcătoare pe trocarici. Ce ziceți? Bună idee de afacere? Acum de ”luminații” nici n-ar fi fost rău să umble crizantemele și coroanele după noi…și nu să umblăm noi după un loc de parcare în jurul piețelor ori al florăriilor!

PS.Apropos de ”luminații” ce-ați zice dacă de la anul am renunța definitiv la coroanele artificiale…din plastic?