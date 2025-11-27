Un nou test important pentru tăşnădeni

Unirea Tășnad se deplasează vineri, 28 noiembrie, la Cluj-Napoca, pentru duelul cu Viitorul Cluj, într-o partidă ce contează pentru etapa a 15-a și care poate confirma parcursul excelent al sătmărenilor în acest sezon de toamnă. Meciul se va disputa de la ora 14:00, pe terenul de la Baza Sportivă „Dan Anca”, iar miza este clară: menținerea poziției secunde și consolidarea unui final de tur foarte solid.

Formația pregătită de antrenorii tășnădeni vine după victoria clară, 2-0, obținută pe teren propriu în fața Minaurului Baia Mare, liderul seriei. Succesul nu doar că a confirmat potențialul echipei, dar a și urcat Unirea pe locul 2, la doar trei puncte de prima poziție. Moralul este ridicat, iar jocul din ultimele etape arată o echipă matură, organizată și eficientă.

În meciul direct din tur, Unirea Tășnad s-a impus cu 3-1, demonstrând atunci superioritate atât fizică, cât și tehnico-tactică. Totuși, deplasarea de la Cluj aduce alte provocări, într-un context în care gazdele au mare nevoie de puncte.

Cu 13 puncte în clasament, Viitorul Cluj ocupă locul 8, însă formația clujeană rămâne una imprevizibilă, mai ales pe teren propriu. Tinerii jucători ai Viitorului mizează pe un joc intens și pe entuziasm, iar confruntările cu echipele din fruntea clasamentului sunt adesea abordate cu un plus de determinare.

Partida va fi condusă la centru de Mormeci Dumitru Robert (Brașov). Acesta va fi asistat de:

A1: Boncz Gabriel (Făgăraș – Brașov)

A2: Tunsoiu Marian (Șinca Nouă – Brașov)

Rezervă: Ștef Claudiu (Târgu Mureș – Mureș)

Observatorii meciului vor fi Rojneai Alexandru și Țîra Mihai (Alba Iulia).

Prognoza indică o temperatură de 5–6°C, cu șanse reduse de lapoviță și vânt slab.

Pentru Unirea Tășnad, meciul reprezintă o oportunitate importantă de a-și confirma forma, de a bifa o nouă victorie în deplasare și de a pune presiune pe Minaur Baia Mare, care joacă a doua zi. Rezultatul poate aduce distanțare față de urmăritoarele directe – SCM Zalău și Sănătatea Cluj – aflate la doar câteva puncte în spate.

Programul complet al etapei a 15-a

Vineri, 28 noiembrie, ora 14:00

Unirea Dej – Bihorul Beiuș

Viitorul Cluj – Unirea Tășnad

Lotus Băile Felix – Arieșul Turda

Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14:00

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei

Olimpia MCMXXI Satu Mare – SCM Zalău

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 34

2.Unirea Tășnad – 31

3.SCM Zalău – 29

4.Sănătatea Cluj – 26

5.Crișul Sântandrei – 24

6.CSM Sighetu Marmației – 24

7.Lotus Băile Felix – 19

8.Viitorul Cluj – 13

9.Bihorul Beiuș – 13

10.Unirea Dej – 11

11.Olimpia MCMXXI – 8

12.Arieșul Turda – 2