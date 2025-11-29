UNIRE. Ziua Națională a României, sărbătorită cu emoție la Szeged

Românii din Ungaria și reprezentanții autorităților sătmărene au celebrat împreună identitatea națională

Comunitatea românească din Szeged, Ungaria, a marcat într-un cadru impresionant Ziua Națională a României. În prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și la invitația Excelenței Sale Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României, evenimentul s-a transformat într-un moment de profundă comuniune, emoție și apartenență.

Românii din Szeged, reuniți în grandioasa Catedrală Romano-Catolică

Ceremonia a avut loc în impozanta Catedrală Romano-Catolică din Szeged, a doua ca mărime din Ungaria – un spațiu care a dat o notă solemnă și plină de reverberații acestei sărbători.

Aici, românii din comunitatea locală s-au adunat pentru a celebra valorile ce îi unesc: identitatea națională, tradițiile și legătura cu țara.

Un dar muzical din partea Consiliului Județean Satu Mare

Pentru a întări conexiunea dintre românii de acasă și cei de peste graniță, Consiliul Județean Satu Mare a oferit un cadou simbolic: un concert de muzică clasică românească susținut de cvartetul Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”.

Artiștii sătmăreni au transformat muzica într-un limbaj universal, un liant care a adus emoție, nostalgie și mândrie în inimile celor prezenți.

Mesajul vicepreședintelui Cătălin Filip: România este acolo unde sunt români

În mesajul său, Cătălin Filip a subliniat că întâlnirea cu românii din Szeged a însemnat mult mai mult decât o participare oficială.

Acesta a evidențiat emoția revederii, dorul de țară și puterea tradițiilor păstrate cu grijă în comunitățile din afara granițelor.

„România nu este doar un loc pe hartă – România este oriunde există români care nu-și uită identitatea”, a transmis vicepreședintele.

El a mulțumit comunității românești din Szeged pentru primirea caldă și pentru emoțiile sincere împărtășite în această zi importantă.

O sărbătoare a legăturii dintre țară și diaspora

Evenimentul de la Szeged a demonstrat încă o dată că legătura dintre românii de pretutindeni și patria-mamă rămâne puternică, indiferent de distanțe.

Prin muzică, tradiție și recunoștință, comunitatea românească a celebrat un 1 Decembrie plin de sens și unitate.