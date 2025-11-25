Utilajele de deszăpezire din județul Satu Mare, pregătite pentru iarna 2025–2026

Consiliul Județean Satu Mare anunță că toate utilajele de deszăpezire sunt pregătite să intervină pe drumurile județene odată cu debutul sezonului rece 2025–2026. În bazele de intervenție sunt disponibile 61 de utilaje, toate dotate cu sisteme GPS pentru monitorizarea intervențiilor în timp real. De asemenea, stocurile de materiale antiderapante și carburant sunt completate pentru a acoperi necesarul întregii perioade de iarnă.

Pentru buna desfășurare a activităților de întreținere pe timp de iarnă, Consiliul Județean a semnat contractele subsecvente cu Ardelean Company Nord Vest SRL, compania care va asigura deszăpezirea în cele patru zone ale județului: Carei–Tășnad, Satu Mare, Supur și Oaș.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, alături de reprezentanți ai Direcției Tehnice, ai Poliției și ai ISU „Someș”, a efectuat astăzi o inspecție în bazele de deszăpezire. Oficialul a precizat că administrația județeană face toate demersurile necesare pentru ca circulația rutieră să se desfășoare în condiții cât mai bune pe durata sezonului rece.

„Am fost astăzi în vizită de lucru la bazele de deszăpezire din județ. În bazele de intervenție se află 61 de utilaje dotate cu sisteme GPS pentru monitorizare în timp real, iar stocurile de material antiderapant și carburant sunt asigurate pentru întreaga rețea de drumuri județene pentru sezonul de iarnă 2025-2026.

Operatorul va interveni ori de câte ori condițiile meteo o impun.

Chiar dacă Consiliul Județean face toate eforturile posibile, recomand șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, în special în zonele sensibile precum poduri, rampe, pante, treceri la nivel cu calea ferată și curbe periculoase”, a transmis Cătălin Filip.

Autoritățile reamintesc că, pe lângă intervențiile operatorului de deszăpezire, responsabilitatea pentru siguranța în trafic revine tuturor participanților la trafic, fiind recomandată echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă și respectarea indicațiilor meteorologice și rutiere.