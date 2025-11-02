Vânzările scad în Piața de Vechituri din Satu Mare: „Nu mai merge ca înainte, lumea se uită, dar nu cumpără”

În ultima perioadă, piața de vechituri din Satu Mare are forfota și aglomerația de altădată, dar nu și vânzările. Vânzătorii spun că vânzările au scăzut vizibil, iar cumpărătorii sunt tot mai rezervați. Față de anii trecuți, lumea se uită de două ori la un produs înainte să-l cumpere, iar mulți aleg în final să plece fără să facă nicio achiziție. Scăderea interesului se resimte în toate zonele pieței, inclusiv în sectorul dedicat comerțului cu animale, unde numărul celor prezenți este aproape la jumătate față de anii anteriori.

O parte dintre comercianți, mai ales cei în vârstă, care trăiesc din vânzarea produselor legumicole, se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari. Dacă în urmă cu câțiva ani reușeau să-și vândă toată marfa până la orele prânzului, acum abia dacă reușesc să acopere costurile. Schimbările economice naționale sunt simțite și resimțite de omul de rând, iar totul merge mai departe ca un domino. Situația nu este încântătoare dar Piața de Vechituri rămâne în continuare un loc pentru important pentru comunitate, însă nu ca altădată.