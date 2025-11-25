VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membru a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru al ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Într-un context cultural în care artiștii locali se confruntă adesea cu lipsa de sprijin și vizibilitate, un sculptor din Satu Mare reprezintă un exemplu rar de consecvență, pasiune și devotament. De zeci de ani, el își dedică viața sculpturii în lemn, reușind să transforme o tradiție meșteșugărească într-o formă de artă autentică, respectată atât în România, cât și în Ungaria.

VASILE KOTER – SCULPTORUL CARE ȚINE VIE ARTA LEMNULUI ȘI SPIRITUL COMUNITĂȚII

O viață în slujba artei

Născut și format în Satu Mare Vasile Koter și-a construit o carieră bazată pe muncă, perseverență și credință în valoarea artei. Atelierul său, modest, dar plin de viață, este locul unde lemnul devine expresie a identității și a emoției umane. Sculpturile sale, realizate cu migală și înțelegere profundă a materialului, surprind teme tradiționale, motive universale și simboluri care vorbesc despre continuitate și spiritul de artist

Pentru Koter, sculptura nu este doar o profesie, ci un mod de a trăi … prin arta sa, reușește să îmbine esteticul cu spiritualul, oferind publicului lucrări care transmit echilibru, sensibilitate și forță interioară.

Taberele de creație – un pod cultural între România și Ungaria

Una dintre contribuțiile importante ale artistului este organizarea de tabere de creație în colaborare cu primării și instituții culturale din Ungaria.

Aceste evenimente reunesc artiști români și maghiari într-un cadru de dialog și colaborare, promovând schimbul cultural și înțelegerea reciprocă prin intermediul artei; iar prin aceste inițiative, Vasile Koter nu doar că susține arta plastică, ci contribuie activ la consolidarea relațiilor transfrontaliere și la afirmarea unei identități culturale comune.

Într-o perioadă în care cultura are tot mai puține resurse, astfel de proiecte devin exemple de bune practici și de implicare personală.

Lipsă de sprijin local

Din păcate, în orașul său natal, Satu Mare, sprijinul instituțional pentru artiști de talia lui Vasile Koter este aproape inexistent. În timp ce în alte țări asemenea creatori beneficiază de recunoaștere și sprijin financiar, aici ei sunt adesea nevoiți să se descurce singuri; lipsa de inițiativă din partea instituțiilor de cultură locale ridică întrebări serioase despre prioritățile administrației în domeniul cultural.

În mod paradoxal, artistul primește mai multă apreciere și sprijin în Ungaria, unde munca sa este considerată o formă de promovare a patrimoniului comun. Este o situație care ar trebui să dea de gândit autorităților române: cum ne prețuim propriile valori?

Apel către instituțiile culturale

Editorialul de față își propune nu doar să aducă un omagiu unui artist dedicat, ci și să lanseze un apel către instituțiile responsabile de cultură: este timpul ca artiști precum Vasile Koter să fie sprijiniți și valorizați la adevărata lor valoare.

Sculptura în lemn este una dintre cele mai vechi forme de expresie artistică românească, o artă care vorbește despre identitate, tradiție și continuitate, iar a o ignora înseamnă a ignora o parte din noi înșine.

Vasile Koter demonstrează, prin fiecare lucrare și prin fiecare tabără organizată, că arta nu are nevoie doar de talent, ci și de curaj și perseverență, iar pentru acest curaj, el merită nu doar felicitări, ci și recunoaștere instituțională.

Un exemplu de urmat

Într-o lume în care mulți renunță, Vasile Koter continuă să creeze, să inspire și să educe prin exemplul personal … este, în cel mai adevărat sens, un sculptor dedicat – un om care prin modestie și tenacitate, păstrează vie o tradiție și dă sens unei comunități.

Să-i urăm sănătate, putere de muncă și inspirație; iar celor care pot face ceva pentru cultura locală – să o facă, atâta timp cât încă mai avem oameni ca el, care cred că arta nu este un privilegiu, ci o datorie față de sufletul unei națiuni.

CREDIT FOTO: ELISABETA VERESS

SPONSORII EDIȚIEI: