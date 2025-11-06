Vicepremierul Revolut!

În România, țara în care și țepele au diplomă de onoare, un nou erou al „inițiativelor umanitare” a mai bifat o faptă de arme. Cătălin A., un escroc cu experiență de 12 ani la „Universitatea din Penitenciar”, a reușit să convingă un om de afaceri din Satu Mare că Marian Neacșu – vicepremierul țării – cere bani prin Revolut.

Pentru o „cauză umanitară”, desigur. Că doar așa se face politica azi: prin aplicații de transfer instant și conversații cu „atitudine calmă, relaxată”.

Omul de afaceri, suflet nobil și cu buzunar sensibil, a simțit că vocea e „autentică”. Și dacă vocea e autentică, de ce să nu fie și țeapa? 7.000 de lei mai târziu, cauza umanitară a avut succes – pentru escroc.

Justiția, veșnic surprinsă de ingeniozitatea nației, l-a trimis pe Cătălin A. la încă doi ani și zece luni de meditație în spatele gratiilor. Poate acolo își va rafina tehnica și data viitoare se va prezenta drept Guvernatorul BNR pe WhatsApp.

Morală? În România, nici sfinții nu mai fac minuni gratis. Dar țeparii, da – ei chiar îți schimbă viața… cu un simplu IBAN.