VIDEO/PREMIERĂ. Un dar din inimă: piesa cu care Ghiță Munteanu și-a îmbrățișat fiica în lumină

Ghiță Munteanu i-a dăruit fiicei sale, Ariana, un moment unic la majorat: o piesă emoționantă interpretată în premieră

Într-o seară în care emoția a fost mai puternică decât luminile, iar muzica a devenit limbajul inimii, Ariana Munteanu a pășit în lumea celor mari purtată nu doar de urările celor dragi, ci și de un dar care rămâne pentru totdeauna: cântecul tatălui ei.

O piesă care atinge sufletul

Sâmbătă seara, în complexul Esedra, Sala Simfonia a fost locul unde s-a scris una dintre cele mai frumoase povești ale acestei familii. Ghiță Munteanu, apreciatul interpret sătmărean, a ridicat sala în picioare cu o piesă dedicată fiicei sale, Ariana, care tocmai a împlinit 18 ani.

Versurile și linia melodică, semnate de Cipri Popescu, au fost ascultate în premieră chiar în această seară specială, transformând momentul într-o mărturisire publică de dragoste părintească.

Cântecul a răsunat în sală cu o intensitate care a făcut ca toate privirile să se îndrepte spre Ariana – emoționată, copleșită și vizibil atinsă de gestul tatălui ei. Pentru cei peste 400 de invitați, acesta a fost punctul culminant al petrecerii, un moment în care muzica a vorbit mai limpede decât orice discurs.

O petrecere ca un basm modern

Probabil cel mai așteptat eveniment al anului în comunitatea lor, majoratul Arianei Munteanu a reunit prieteni, rude și artiști îndrăgiți, toți veniți să marcheze un prag important din viața ei.

Sala Simfonia a vibrat nu doar de aplauze, ci și de emoția unei adolescente care, la 18 ani, a trăit o seară ca desprinsă din povești.

Rochia, zâmbetul și luminile au completat o atmosferă perfectă, însă nimic nu a strălucit mai tare decât legătura dintre Ariana și tatăl ei. Gestul lui Ghiță Munteanu – de a-i dedica o piesă nouă, creată special pentru acest moment – a transformat petrecerea într-o amintire care va rămâne cu ea pentru toată viața.

Când muzica devine declarație de dragoste

Într-o lume în care cuvintele se pierd ușor, cântecul lui Ghiță Munteanu a spus tot ce un părinte simte și nu poate rosti mereu.

A fost un dar rar, oferit cu o sinceritate care a trecut dincolo de scenă și a atins inimile tuturor.

Iar Ariana, la început de drum, a primit mai mult decât o melodie. A primit dovada că dragostea tatălui ei va rămâne coloana sonoră a vieții ei, oricât de departe o vor purta pașii.