Accidentul de la baza Podului Transilvania cercetat în continuare de poliție

La data de 29 noiembrie a.c, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la coborârea de pe Podul Transilvania, din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 38 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp conducea un autoturism, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un stâlp de iluminat public.

Ulterior, acesta a acroșat trei autoturisme ce se aflau staționate în parcarea unei săli de sport. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și recoltării de probe biologice.

Rezultatele analizelor toxicologice efectuate asupra celor două mostre biologice prelevate, au indicat concentrații de 2,87 g/l respectiv 2,98 g/l alcool pur în sânge.

Față de conducătorul auto, de 38 ani, din municipiul Satu Mare a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

La data de 30 noiembrie a.c., acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.