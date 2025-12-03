ALERTĂ Creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare

Raportul epidemiologic pentru săptămâna 24–30 noiembrie arată un număr ridicat de îmbolnăviri și recomandă măsuri ferme de prevenție
În județul Satu Mare continuă monitorizarea atentă a infecțiilor respiratorii în cadrul sezonului rece 2025–2026, autoritățile sanitare raportând o evoluție fluctuantă a cazurilor de gripă, pneumonii, IACRS și COVID-19 în intervalul 24–30 noiembrie 2025.
Evoluția îmbolnăvirilor la nivel județean
Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, în ultima săptămână din noiembrie au fost înregistrate 1216 cazuri de infecții respiratorii acute, ceea ce include infecții de tip IACRS, pneumonii și gripă. În același interval, campania de vaccinare antigripală continuă, numărul total al persoanelor vaccinate ajungând la 12.577, toate din grupele de risc și vaccinate pe baza prescripțiilor făcute de medicii de familie.
Analiza epidemiologică confirmă, de asemenea, distribuția pe categorii de vârstă a îmbolnăvirilor. Cele mai multe cazuri de IACRS s-au înregistrat la grupa 15–49 de ani, în timp ce pneumoniile au afectat în principal persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Situația gripei a fost mai accentuată tot la grupa 15–49 de ani.
Situația cazurilor COVID-19 – trend descendent
În săptămâna analizată, în județul Satu Mare a fost confirmat un singur caz pozitiv de COVID-19, înregistrându-se astfel o scădere față de săptămânile anterioare. Datele comparate cu raportările din septembrie până la finalul lunii noiembrie arată o diminuare constantă a răspândirii virusului în teritoriu.
Recomandările autorităților sanitare
Pentru prevenirea și limitarea extinderii infecțiilor respiratorii, autoritățile transmit un set amplu de măsuri adresate instituțiilor sanitare, angajatorilor, cadrelor didactice, colectivităților de elevi și întregii populații.