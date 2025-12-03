ALERTĂ Creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare

Raportul epidemiologic pentru săptămâna 24–30 noiembrie arată un număr ridicat de îmbolnăviri și recomandă măsuri ferme de prevenție

În județul Satu Mare continuă monitorizarea atentă a infecțiilor respiratorii în cadrul sezonului rece 2025–2026, autoritățile sanitare raportând o evoluție fluctuantă a cazurilor de gripă, pneumonii, IACRS și COVID-19 în intervalul 24–30 noiembrie 2025.

Evoluția îmbolnăvirilor la nivel județean

Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, în ultima săptămână din noiembrie au fost înregistrate 1216 cazuri de infecții respiratorii acute, ceea ce include infecții de tip IACRS, pneumonii și gripă. În același interval, campania de vaccinare antigripală continuă, numărul total al persoanelor vaccinate ajungând la 12.577, toate din grupele de risc și vaccinate pe baza prescripțiilor făcute de medicii de familie.

Analiza epidemiologică confirmă, de asemenea, distribuția pe categorii de vârstă a îmbolnăvirilor. Cele mai multe cazuri de IACRS s-au înregistrat la grupa 15–49 de ani, în timp ce pneumoniile au afectat în principal persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Situația gripei a fost mai accentuată tot la grupa 15–49 de ani.

Situația cazurilor COVID-19 – trend descendent

În săptămâna analizată, în județul Satu Mare a fost confirmat un singur caz pozitiv de COVID-19, înregistrându-se astfel o scădere față de săptămânile anterioare. Datele comparate cu raportările din septembrie până la finalul lunii noiembrie arată o diminuare constantă a răspândirii virusului în teritoriu.

Recomandările autorităților sanitare

Pentru prevenirea și limitarea extinderii infecțiilor respiratorii, autoritățile transmit un set amplu de măsuri adresate instituțiilor sanitare, angajatorilor, cadrelor didactice, colectivităților de elevi și întregii populații.

În unitățile sanitare cu paturi, se recomandă limitarea vizitelor, triaj epidemiologic zilnic pentru personal și purtarea echipamentelor de protecție. De asemenea, spitalele trebuie să asigure stocurile de antivirale, dezinfectante și echipamente de protecție, precum și vaccinarea antigripală a personalului nevaccinat.

Angajatorii sunt îndemnați să evite aglomerările în spațiile de lucru, să efectueze triajul epidemiologic zilnic și să încurajeze vaccinarea antigripală în colectivele de muncă.

În școli și grădinițe, personalul trebuie să monitorizeze zilnic prezența simptomelor respiratorii, să asigure aerisirea încăperilor, să faciliteze igiena mâinilor și să recomande izolarea la domiciliu a copiilor simptomatici. Vaccinarea antigripală rămâne o recomandare importantă pentru elevii cu afecțiuni cronice.

Pentru populația generală, autoritățile reamintesc necesitatea consultării medicului de familie la apariția simptomelor, purtarea măștii de protecție în cazul manifestărilor respiratorii, evitarea aglomerațiilor și menținerea unei igiene riguroase. Vaccinarea antigripală este în continuare recomandată persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, gravidele sau bolnavii cronici.