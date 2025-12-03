CLARIFICARE. Mircea Govor îl demască pe Adrian Cozma: „A creat un scandal fals pentru două funcții!”

Deputatul PSD de Satu Mare pune punctul pe „i”: „Nu școlile sunt vizate, ci scaunele pe care Cozma vrea să le salveze!”

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut miercuri în Parlament o declarație politică fermă, prin care a dorit să lămurească public un subiect transformat „intenționat într-un scandal artificial” de către deputatul PNL Adrian Cozma: comasarea conducerilor unor licee tehnologice din Satu Mare. Parlamentarul social-democrat afirmă că măsura este una administrativă, derivată din legislația națională privind reorganizarea în contextul politicilor de austeritate, și că nici elevii, nici școlile și nici limbile de predare nu sunt afectate în vreun fel.

Reorganizare, nu închidere de școli

Mircea Govor explică faptul că, în contextul politicii naționale de austeritate implementate de premierul Ilie Bolojan – politică axată pe reducerea de posturi, comasări și tăieri bugetare –, Ministerul Educației a dispus, conform Legii 198/2023 și Ordinului 6636/2025, reorganizarea conducerilor unor licee tehnologice.

Deputatul subliniază trei aspecte esențiale:

Niciun elev nu este mutat.

Nicio școală nu se închide.

Nicio limbă de predare nu este afectată.

Potrivit lui Govor, singurele modificări vizate sunt „reducerea unor funcții administrative și de director, pentru eliminarea risipei”.

„Asta este realitatea”, afirmă parlamentarul, contrazicând discursul alarmist promovat public în ultimele zile.

Acuzații de manipulare și „isterie publică”

Mircea Govor îl acuză pe deputatul PNL Adrian Cozma că a ales să deturneze subiectul într-o direcție populistă și inflamatorie, folosind teme sensibile în mod iresponsabil.

„În loc să dea explicații corecte, Adrian Cozma a ales isteria publică: declarații inflamatorii, acuzații absurde, mesaje cu tentă etnică într-un județ în care conviețuiesc 38% maghiari. Totul pentru a salva două funcții”, afirmă deputatul PSD.

Acesta respinge categoric ideea că măsura ar afecta „școala românească”, așa cum susține adversarul său politic:

„Nu ‘școala românească’ îl doare pe acest deputat, ci două scaune de director și interesul lui politic.”

„Un mod toxic de a face politică”

Parlamentarul atrage atenția asupra pericolului escaladării tensiunilor etnice și politice în județul Satu Mare, pe care îl descrie drept un spațiu multietnic echilibrat.

„Este un mod de a face politică toxic, iresponsabil și periculos pentru un județ multietnic”, punctează Govor.

El adaugă că PNL Satu Mare a ajuns „nefrecventabil” nu din cauza PSD, ci din cauza propriului stil de conducere, pe care îl caracterizează drept „conflictual, distructiv, obsesiv după funcții”.

„Apărăm elevii, profesorii și stabilitatea școlară”

Mircea Govor își reafirmă poziția în fața Parlamentului și a sătmărenilor:

Apărăm elevii.

Apărăm profesorii.

Apărăm stabilitatea rețelei școlare.

„Nu participăm la jocurile nimănui”, declară ferm acesta.

Solicitarea către Ministerul Educației: verificări la Satu Mare

Pentru a „înlătura orice dubiu”, deputatul PSD anunță că a cerut public trimiterea Corpului de Control al Ministerului Educației la Satu Mare, afirmând că „cine spune adevărul nu se teme de verificări”.

De asemenea, Govor critică dur modul în care anumite întâlniri politice au fost convocate în unități de învățământ:

„Instituțiile statului nu sunt proprietatea unor politicieni în dificultate. Școala nu este scenă pentru manipulări, iar convocarea de întâlniri politice în unități de învățământ este o linie roșie pe care nimeni nu are dreptul să o treacă.”

Mircea Govor încheie prin a-și reafirma angajamentul față de comunitatea pe care o reprezintă:

„Sunt în Parlament pentru sătmăreni și pentru toți românii – prin fapte, nu vorbe.”