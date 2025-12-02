Conferință și expoziție dedicată episcopului Iuliu Hossu, la Castelul Károlyi din Carei

La data de 4 decembrie 2025, de la ora 17:00, Sala Cavalerilor din Castelul Károlyi – Carei va găzdui un eveniment cultural de excepție dedicat memoriei episcopului Iuliu Hossu, una dintre personalitățile luminoase ale Marii Uniri. Manifestarea este organizată de Protopopiatul Român Unit cu Roma Greco-Catolic Carei, Muzeul Județean Satu Mare și Direcția de Cultură Carei.

Evenimentul reunește o conferință și o expoziție foto-documentară, oferind publicului prilejul de a descoperi documente rare și perspective istorice asupra vieții și activității episcopului Iuliu Hossu, cel care a citit Proclamația Unirii la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.

Programul evenimentului

Cuvânt de salut:

Pr. Lucian Constantin Cociorva, protopop greco-catolic de Carei

Invitați și vorbitori:

PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea

Dr. Silviu Sana, cercetător științific – prezentare documentară și conferință

Mihai Mocan, muzeograf

Drd. Denisa Săveanu-Cărăian, muzeograf – prezentare expoziție foto-documentară

În cadrul evenimentului va fi proiectat și scurtmetrajul „Iuliu Hossu, aripi de dor. De la Marea Unire la Sighet”, dedicat destinului martiric al episcopului.

Moderator: Rodica Indig – consilier cultural, Episcopia Greco-Catolică de Oradea

Moment artistic: Iulia Balaj – solistă de muzică

Evenimentul se anunță a fi un omagiu profund adus unei figuri esențiale a istoriei naționale, o ocazie de reflecție și redescoperire a valorilor identitare. Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare la această întâlnire culturală de înalt nivel.