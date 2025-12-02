IMPLICARE. Deputatul Mircea Govor a avut un dialog important cu ministrul Educației: perspective noi pentru învățământul sătmărean

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a avut o discuție aplicată și constructivă cu ministrul Educației, prof. univ. dr. Daniel David, care deschide calea pentru transformări semnificative în sistemul educațional local. Totodată s-a analizat evoluția, nevoile reale și provocările cu care se confruntă liceele tehnologice din Satu Mare.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea direcțiilor de modernizare sustenabilă pentru unitățile de învățământ din județ, de la infrastructură și dotări până la adaptarea programelor și sprijinul pentru elevi. În semn de apreciere pentru deschiderea și profesionalismul ministrului, deputatul Mircea Govor a transmis:

,,În această dimineață am avut o discuție aplicată și necesară cu ministrul educației, prof. univ. dr. Daniel David, privind evoluția și provocările învățământului sătmărean. Am analizat situația liceelor tehnologice, nevoile reale ale școlilor și direcțiile de modernizare pe care le susțin pentru județul nostru, cu accent pe soluții durabile și pe o abordare coerentă la nivel național.

Îi mulțumesc domnului ministru pentru deschidere și pentru modul profesionist în care a tratat fiecare subiect. Vom continua să lucrăm în aceeași linie, cu responsabilitate și determinare, pentru un sistem educațional predictibil și corect pentru Satu Mare.”

Această inițiativă semnalează angajamentul comun al oficialilor și comunității locale de a îmbunătăți condițiile de învățământ, oferind elevilor din județ șanse reale de dezvoltare și pregătire.