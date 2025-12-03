DISCURS. Senatorul Turos Loránd: „România nu poate progresa fără un parteneriat real între majoritate și minorități”

În declarația politică de 1 Decembrie, parlamentarul UDMR subliniază necesitatea reconstrucției încrederii dintre cetățeni și stat, dar și importanța respectării angajamentelor asumate față de minorități.

De Ziua Națională a României, senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Loránd, a rostit în Parlament o declarație politică în care a pledat pentru solidaritate, responsabilitate și respect reciproc între stat și cetățeni, precum și între majoritate și minorități. Mesajul său a pus accent pe necesitatea unei relații autentice între instituții și oameni, precum și pe obligația statului de a-și respecta promisiunile istorice.

Cetățeanul – fundamentul legitimității statului

Senatorul a început prin a sublinia importanța încrederii cetățeanului în instituții, afirmând că fără ea statul își pierde forța și legitimitatea. „Statul trebuie să fie în slujba cetățeanului – doar atunci cetățeanul va accepta sacrificii pentru binele comun”, a spus Turos Loránd, arătând că reprezentanții politici au datoria de a fi solidari cu oamenii pe care îi reprezintă.

El a atras atenția asupra tensiunilor și temerilor resimțite în societate, accentuând că politicienii trebuie să coboare „printre oameni” pentru a înțelege realitatea și nemulțumirile acestora.

O privire sinceră asupra trecutului și a diferențelor dintre comunități

Într-un moment de sinceritate asumată, senatorul a vorbit despre modul diferit în care românii și maghiarii se raportează la istoria ultimului secol. Dacă Marea Unire a reprezentat pentru români o împlinire, pentru comunitatea maghiară ea a însemnat o pierdere majoră, urmată de restricții și lipsuri de drepturi.

Deși după 1989 situația s-a ameliorat, Turos Loránd subliniază că România se află încă departe de idealul de „egalitate deplină” promis în Rezoluția de la Alba Iulia.

Provocări economice și nevoia unei abordări curajoase

În discursul său, senatorul a vorbit și despre situația economică actuală, caracterizată de inflație, creștere modestă și neliniște socială. Potrivit acestuia, România are nevoie de o schimbare de ritm: „Trebuie să inovăm, să muncim mai mult — doar așa putem reconstrui încrederea și reda economiei direcția corectă.”

Parteneriat real între majoritate și minorități

Turos Loránd a punctat ferm că progresul României depinde de un parteneriat autentic între majoritate și minorități, între stat și cetățean. Acest parteneriat trebuie construit pe respect, drepturi egale și aplicarea angajamentelor asumate de stat față de comunitățile sale.

„Patriotismul nu se măsoară în declarații sau cocarde, ci în fapte de zi cu zi”, a spus senatorul, enumerând implicarea civică, respectul pentru lege, onestitatea și contribuția la prosperitatea comună ca repere autentice ale patriotismului contemporan.

UDMR – partener pentru modernizare și stabilitate

În final, senatorul Turos Loránd a reafirmat angajamentul UDMR pentru reforme și modernizarea țării, precizând că formațiunea pe care o reprezintă va rămâne un partener loial, dar ferm în apărarea drepturilor comunității maghiare.

„România are nevoie de stabilitate, dar nu de una mimată”, a conchis parlamentarul, transmițând un mesaj de unitate și responsabilitate cu prilejul Zilei Naționale: „La mulți ani tuturor cetățenilor care construiesc această țară, zi de zi, cu suflet și responsabilitate!”