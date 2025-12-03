FOTO. INCENDIU. TIR din Satu Mare cuprins de flăcări în mers pe autostradă

Pompierii clujeni au intervenit rapid cu o autospecială de mare capacitate; nicio persoană nu a fost rănită

Un TIR înmatriculat în Satu Mare a luat foc în mers, marți seara, pe Autostrada A3, în apropierea localității Nădășelu din județul Cluj. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Intervenție rapidă a pompierilor clujeni

La fața locului a fost trimisă o autospecială de mare capacitate a ISU Cluj. Echipajele au constatat că incendiul se manifesta în principal la nivelul remorcii TIR-ului, flăcările fiind vizibile și intense în momentul sosirii pompierilor.

Flăcările, localizate fără a provoca victime

Potrivit ISU Cluj, incendiul a fost localizat rapid, împiedicându-se propagarea acestuia la capul tractor sau la alte vehicule aflate în trafic. Din fericire, nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Verificări și măsuri de siguranță după stingerea incendiului

După lichidarea flăcărilor, pompierii au rămas la fața locului pentru a verifica posibile focare ascunse și pentru a elimina efectele negative ale incendiului.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.