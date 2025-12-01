FOTO. Robert Laszlo a fost invitat la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională a României

Atmosfera festivă de la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României, i-a adus la un loc pe reprezentanți ai instituțiilor, ai societății civile și persoane implicate activ în viața publică. Printre invitați s-a numărat și Robert Laszlo, coordonatorul echipei de voluntari pentru județul Satu Mare în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Invitat de președintele României, Nicușor Dan, Robert Laszlo a declarat că acest gest reprezintă „o onoare și o confirmare a muncii depuse de voluntarii sătmăreni în sprijinul proiectelor de modernizare ale României”.

În dialogul purtat la Cotroceni, Laszlo l-a asigurat pe președinte de susținerea comunității sătmărene pentru inițiativele menite să aducă schimbările necesare în societate.

Redăm mai jos întreg mesajul transmis:

,,Aș dori să aduc mulțumirile mele Președintelui României, Nicușor Dan, pentru onoarea de a mă invita de Ziua Națională la Palatul Cotroceni. În calitate de coordonator al echipei de voluntari pentru județul Satu Mare în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, l-am asigurat pe domnul președinte, că sătmărenii noștri, îl vor susține în toate demersurile sale care vor contribui decisiv la necesarele schimbări care se impun în societatea noastră. Astăzi simțim mai puternic legătura cu trecutul și responsabilitatea de a lăsa în urmă o Românie mai unită, mai curajoasă, mai bună.

La mulți ani, România!”

Prezența sa la ceremonia oficială a fost interpretată ca un semn de apreciere pentru implicarea civică a voluntarilor din județ și pentru mobilizarea exemplară din timpul campaniei prezidențiale.