Identificat și reținut de polițiști pentru furt

La data de 29 noiembrie a.c., în urma activităților investigative efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei și Secției de Poliție Rurală Carei au identificat un tânăr, de 21 de ani, din municipiul Carei, care în perioada 26-29 noiembrie a.c., a sustras 3 biciclete din municipiul Carei, în valoare totală de 1200 de lei.

De asemenea, tânărul ar fi pătruns în aceeași perioadă și în curtea unui imobil din localitatea Urziceni, de unde a sustras 2 butelii de gaz, în valoare de aproximativ 700 de lei. Bicicletele au fost recuperate și restituite persoanelor vătămate.

Față de tânăr, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și furt califica.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.