Înaintări în grad se Ziua Națională la ISU Satu Mare

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare a adus un omagiu semnificației acestei zile prin participarea cu un pluton al inspectoratului și 10 mijloace tehnice, sprijinite operativ de un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Prezența pompierilor militari în cadrul manifestărilor dedicate zilei de 1 Decembrie a reflectat profesionalismul, disciplina și devotamentul față de comunitate și față de valorile naționale.

Totodată, cu acest prilej, 5 pompieri sătmăreni au fost recompensați pentru profesionalismul dovedit și acțiunile salvatoare desfășurate, în semn de apreciere pentru contribuția lor esențială la siguranța cetățenilor.

Prin ordinul inspectorului-șef al ISU Satu Mare, domnul colonel Buzduga Sergiu Marius, au fost înaintați în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, următorii militari:

În gradul de maior:

• Căpitan SZUCS ATTILA

În gradul de plutonier adjutant șef:

• Plutonier adjutant POPP GAVRIL

În gradul de plutonier adjutant:

• Plutonier major BABICI VASILE

În gradul de plutonier major:

• Plutonier POPA DANIEL

În gradul de plutonier:

• Sergent major MATEȘ NICODIM

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș” felicită cadrele militare avansate și își exprimă aprecierea pentru activitatea lor remarcabilă, devotamentul și spiritul de sacrificiu demonstrate zi de zi în slujba comunității.

La mulți ani, România!

La mulți ani tuturor celor care protejează și servesc cu onoare!