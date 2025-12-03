INFRASTRUCTURĂ. Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, un pas decisiv spre realizare

Studiul de fezabilitate a primit avizul final al Consiliului Interministerial, deschizând drumul către aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern.

Proiectul Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare intră într-o nouă etapă majoră după ce Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate. Documentul, semnat de ministrul Cseke Attila, marchează pasul final înainte ca indicatorii tehnico-economici să fie supuși aprobării într-o ședință de Guvern, apropiind astfel semnificativ realizarea investiției.

Aviz favorabil pentru cel mai important proiect rutier al zonei

Emiterea avizului reprezintă un moment-cheie în procesul de pregătire a proiectului, confirmând fezabilitatea tehnică și necesitatea investiției. Odată aprobați indicatorii în Guvern, proiectul va putea intra în etapa următoare – cea de licitație pentru execuția lucrărilor.

O conexiune rapidă între două municipii strategice

Noul drum expres este conceput pentru a moderniza și accelera circulația între municipiile Satu Mare și Baia Mare, două centre urbane cu rol economic și social esențial în nord-vestul țării. Traseul va avea o lungime totală de 59,17 kilometri, profil de 2 benzi pe sens și o infrastructură complexă menită să asigure fluență și siguranță în trafic.

Investiție majoră: pasaje, noduri rutiere și poduri

Proiectul include:

7 noduri rutiere ,

35 de pasaje ,

18 poduri ,

și infrastructura aferentă unui drum rapid modern.

Valoarea totală a investiției se ridică la 5,93 miliarde lei, confirmând amploarea și importanța proiectului pentru întreaga regiune.

Un pas înainte pentru dezvoltarea infrastructurii din nord-vest

Realizarea Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare va contribui la creșterea mobilității, scurtarea timpilor de deplasare, stimularea investițiilor și conectarea eficientă a zonelor urbane și industriale. Avizul acordat studiului de fezabilitate consolidează perspectiva ca această investiție strategică să devină realitate într-un orizont tot mai apropiat.