ÎNGRIJORARE. Rata șomajului în județul Satu Mare urcă la 4,56% în octombrie 2025

AJOFM Satu Mare raportează creștere ușoară a șomajului și o structură detaliată pe vârstă, nivel de instruire și grad de ocupabilitate.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, rata șomajului în județul Satu Mare a fost de 4,56%, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Aceasta reprezintă o creștere ușoară de 0,09% față de luna precedentă. La finele lunii, în evidențele AJOFM Satu Mare erau înregistrate 5.862 persoane șomere, dintre care 701 șomeri indemnizați și 5.161 neindemnizați.

Distribuția șomerilor pe medii de rezidență

Majoritatea șomerilor provin din mediul rural, reflectând particularitățile pieței muncii locale:

Mediul urban: 1.235 persoane

Mediul rural: 4.627 persoane

Această diferență evidențiază provocările ocupării forței de muncă în zonele rurale, unde accesul la locuri de muncă este mai limitat.

Structura pe grupe de vârstă

Cei mai mulți șomeri se regăsesc în grupa de 40-49 ani (1.520 persoane), urmați de cei între 30-39 ani (1.223 persoane). La polul opus se află tinerii între 25-29 ani (421 persoane).

Grupa de vârstă Număr persoane < 25 ani 774 25-29 ani 421 30-39 ani 1.223 40-49 ani 1.520 50-55 ani 950 > 55 ani 974

Nivelul de instruire al șomerilor

Șomerii cu nivel scăzut de instruire reprezintă o pondere semnificativă:

Fără studii / primar: 55,34%

Gimnazial: 31,08%

Profesional: 6,18%

Liceal: 5,30%

Studii superioare: 1,55%

Postliceal: 0,55%

Aceste date subliniază importanța programeleor de formare profesională și reconversie, pentru creșterea șanselor de angajare.

Gradul de ocupabilitate al șomerilor

Profilarea AJOFM arată că majoritatea persoanelor înregistrate au dificultăți în a se angaja:

Foarte greu ocupabile: 1.630 persoane

Greu ocupabile: 3.070 persoane

Mediu ocupabile: 1.137 persoane

Ușor ocupabile: 25 persoane

Clasificarea se realizează prin activitatea de profilare a șomerilor, pentru a orienta eficient programele de ocupare și consiliere profesională.