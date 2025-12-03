Pariurile sportive online rămân favoritele românilor în materie de iGaming

Cu venituri preconizate să depășească 6,33 miliarde de dolari în 2025, piața de iGaming, care cuprinde un spectru larg de jocuri de noroc și pariuri desfășurate prin intermediul internetului, a înregistrat o creștere considerabilă in ultimii ani la nivel global, iar această tendință se reflectă și pe plan local.

În Romania, unde infrastructura digitală este robustă, iar rata de access la internet a fost estimată la 88,6% în 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), popularitatea pariurilor sportive și a jocurilor de noroc online este în continuă creștere, devenind un sector economic importat care aduce bugetului de stat venituri anuale de peste 800 de milioane de euro provenite din taxarea acestor activități.

10 ani de iGaming legal

Statul român a început reglementarea platformelor digitale de gambling și pariuri sportive abia în 2015, odată cu înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor. Până în acel moment, activitățile de gambling din mediul online se aflau într-o zonă legală gri de care site-urile de jocuri de noroc profitau din plin. Lipsa unui cadru legal permitea operatorilor străini să își ofere serviciile fără restricții, iar jucătorii puteau să acceseze orice fel de platforme, din orice locație, indiferent de nivelul de protecție oferit.

Reglementarea sectorului a introdus obligativitatea licențierii pentru operatorii de jocuri de noroc care doresc să activeze pe piața locală, iar accesarea platformelor de gambling nelicențiate a fost complet restricționată, reducând astfel riscurile și creând un spațiu sigur pentru jucători.

Astfel, industria de iGaming din România a devenit un mediu atractiv atât pentru companiile străine cât și cele locale, atrăgând investiții substanțiale de-a lungul anilor și conducând la o competiție acerbă între operatori. La momentul actual, există 31 de platforme licențiate de ONJN unde utilizatorii se pot bucura de o varietate de jocuri de noroc și servicii de pariuri sportive online.

În cei 10 ani de activitate legală, piața a evoluat rapid, mulțumită în mare parte progresului tehnologic. Se observă îmbunătățiri majore în ceea ce privește securitatea dar și diversitatea opțiunilor și performanța site-urilor de gambling. Agențiile de pariuri online recurg adesea la soluții precum odds API pentru a oferi statistici detaliate și cele mai bune cote de pariuri în timp real, asigurând astfel acces rapid la informații esențiale și condiții de joc avantajoase.

De asemenea, mare parte din platformele de jocuri de noroc oferă opțiuni de live casino care permit utilizatorilor să se bucure de experiențe de gambling asemanatoare cu cele din mediul fizic.

Pariuri sportive vs cazinouri online

Deși sectorul de iGaming continuă să se dezvolte și să atragă un număr din ce în ce mai mare de jucători, nu toate formele de gambling online se bucură de același nivel de popularitate. Cele mai recente studii dezvăluie faptul că pentru majoritatea românilor pariurile sportive reprezintă o opțiune mai atractivă decât cazinourile online. Conform datelor, pariurile sportive se află în topul preferințelor consumatorilor de jocuri de noroc, cu un procent de 58% dintre consumatori, pe când cazinourile online ocupă locul doi cu 36%. Bingo și loteriile, precum și pokerul, dețin un procent mai mic, de 4% respectiv 2%.

Motivul pentru care românii preferă să mizeze pe rezultatele diferitelor evenimente sportive în loc să joace la cazinourile online are cel mai probabil de-a face cu tradiția îndelungată a pariurilor sportive în România. Acestea au fost legalizate încă din anul 1950, iar popularitatea lor a crescut semnificativ de-a lungul anilor.

De asemenea, românii sunt mari iubitori de sport și, deși nu toți îl practică, foarte mulți urmăresc competiții sportive în mod regulat. Sportul reprezintă o componentă culturală majoră, iar pariurile sportive transformă simpla vizionare a unu meci într-o experiență mult mai dinamică și intensă din punct de vedere emoțional. Posibilitatea câștigului financiar se combină cu pasiunea pentru sport, dând naștere unui fenomen tot mai extins.

Odată cu apariția caselor de pariuri online, popularitatea pariurilor sportive a crescut și mai mult, iar faptul că aceste platforme continuă să avanseze ajută la răspândirea acestei forme de divertisment. Site-urile de pariuri sportive actuale își îmbunătățesc în mod constant serviciile prin integrarea soluțiilor de ultimă oră precum API-urile de sport data care facilitează accesul la date esențiale.

Mass-media și rețelele sociale joacă și ele un rol important în promovarea platformelor digitale de pariuri sportive. Reclamele la pariuri sportive online sunt prezente atât în mediul fizic cât și în cel virtual. În online, unde regulile sunt mai permisive, astfel de reclame apar frecvent. Si deși noile reglementări interzic vedetelor, sportivilor și influencerilor să apară în reclame la jocuri de noroc și pariuri sportive, această practică a fost în trecut destul de răspândită, contribuind la popularizarea acestor activități.

Pe ce sporturi preferă românii să parieze?

Deloc surprinzător, fotbalul, cel mai urmărit sport la nivel național, își păstrează statutul de rege al sportului și în mediul de pariuri online. Meciurile din Liga 1 și competițiile internaționale precum UEFA Champions League și Cupa Mondială atrag cel mai mare număr de pariori. Cei pasionați de fotbal au o mulțime de opțiuni la dispoziție, atât în ceea ce privește platformele de pariuri cât și tipul acestora, având posibilitatea de a paria pe numărul de goluri, numărul de cartonașe, pe rezultatul final, pe scor corect, etc.

Tenisul este un alt sport care este foarte popular printre pariori. Cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open, sunt printre cele mai urmărite competiții din această disciplină sportivă și prin urmare cele mai atractive pentru pariori. Performanțele jucătoarelor românce de top Simona Halep și Sorana Cîrstea au readus tenisul în atenția publicului larg, influențând inclusiv activitatea caselor de pariuri.

Pariurile pe sporturile cu motor, în special pe cursele de Formula 1, MotoGP și NASCAR, reprezintă un segment în creștere pe piața pariurilor online, oferind nu doar adrenalină și rivalități captivante, dar și șanse de câștig atractive.