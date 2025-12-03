Proiect educațional județean dedicat sărbătorii Nașterii Domnului

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, organizează, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, și sub coordonarea doamnei inspector școlar general, prof. Ruxandra Monica Chivulescu, cea de-a III-a ediție a proiectului educațional județean dedicat sărbătorii Nașterii Domnului intitulat ”Nașterea pruncului Iisus Hristos rostită prin glasul tinerilor”.

Potrivit Pr. Prof. Insp. Radu Ioan Pop, evenimentul este conceput sub forma unui festival de colinde tradiționale, care reunește, anual, în inima orașului, la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, peste 1000 de participanți – elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal din întregul județ.

Festivalul își propune să valorifice frumusețea colindului românesc, să cultive tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă și să ofere tinerilor prilejul de a vesti, prin glasul lor, Nașterea Pruncului Iisus Hristos.

”Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi și să ne bucurăm de atmosfera sfântă a colindului!”, spun organizatorii.