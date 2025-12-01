SC Olimpia MCMXXI : Înfrângere drastică și tot mai aproape de retragerea din Liga a 3-a! Antrenorul-patron Funicello a anunțat că Soccer Viza își ia jucăriile și pleacă din Satu Mare

Atmosferă apăsătoare pe Stadionul Someșul din Satu Mare, acolo unde SC Olimpia MCMXXI a suferit o nouă înfrângere severă, 2-5, sâmbătă în fața formației SCM Zalău, într-un meci contând pentru etapa a 15-a a Ligii a III-a. Doar o mână de oameni a venit să vadă ceea ce ar putea fi ultimul meci al celor de la SC Olimpia MCMXXI în Liga a 3-a…Înaintea acestui joc, antrenorul-patron , Funicello a anunțat că Soccer Viza se retrage din proiect și pleacă din Satu Mare… Într-un comunicat publicat pe facebook cei de la Soccer Viza au încercat să-și explice decizia arătând cu degetul ba înspre politic ba înspre arbitraje dar au uitat să amintească și faptul că de trei luni sunt așteptați să semneze actele de preluare de drept a clubului…

Deși rezultatul în sine ar fi fost suficient pentru a tulbura apele la „echipa suporterilor”, adevărata problemă care planează asupra clubului este una mult mai gravă: situația financiară critică. Conform unor surse din cadrul clubului, există riscul ca echipa să se retragă din campionat la finalul acestui an, dacă sprijinul financiar nu va fi asigurat în cel mai scurt timp. De fapt și meciul de sâmbătă s-a jucat doar din ambiția directorului sportiv, Sergiu Tăbăcaru de a duce povestea măcar până la final de an chiar și fără ”americani”.

Olimpia venea după o altă înfrângere usturătoare în runda precedentă, iar moralul era oricum zdruncinat. În fața Zalăului, partida a început practic de la 0-1 după doar trei minute, când Nicușor Brâncoveanu a deschis scorul pentru oaspeți. Elevii lui Ștefan Odoroabă au controlat jocul în totalitate, profitând de lipsa de reacție și de organizare a gazdelor, vizibil afectate de situația incertă din club.

Vlad Danale a dus scorul la 0-2 în minutul 8, iar deși „Oli” a redus din diferență prin Meas Tyreese în minutul 14, speranțele au fost de scurtă durată. În doar câteva minute, Florin Pop și Azdren Llullaku – fostul golgheter al României – au stabilit un spectaculos 1-4, albanezul punctând din penalty. În prelungirile primei reprize, Sergiu Pop a ridicat scorul la 1-5, pecetluind practic soarta meciului.

Repriza a doua a fost una de conservare pentru SCM Zalău, care a gestionat fără emoții avantajul. Olimpia a mai înscris doar prin Drummond Jaylen în minutul 69, insuficient pentru a schimba cursul unei înfrângeri care reflectă fidel perioada neagră prin care trece clubul.

SC Olimpia MCMXXI , departe de identitatea locală

Un alt aspect care ridică semne de întrebare în rândul suporterilor este structura actuală a lotului. „Echipa suporterilor” are în componență nu mai puțin de nouă jucători străini, cifră mai mare decât cea a jucătorilor sătmăreni, iar stafful tehnic este, de asemenea, în bună parte format din străini. Într-un moment în care spiritul local ar fi avut nevoie să fie consolidat, clubul pare mai degrabă deconectat de la identitatea fotbalului sătmărean.Iar noua lege Novak, adoptată recent de Parlament, pare că i-a speriat rău de tot pe cei de la Soccer Viza…De altfel finalul trist era de așteptat …Atunci când intri în conflict cu toată lumea de la galerie la foști conducători ori antrenori și mai și ataci federația care. Bașca, te a invitat de două ori să joci în Liga a 3-a nu poți să te aștepți la laude…

Zalăul urcă pe podium și se pregătește de derby

De cealaltă parte, SCM Zalău își continuă parcursul bun și rămâne pe podium, apropiindu-se la doar două puncte de liderii Unirea Tășnad și Minaur Baia Mare. Pentru zălăuani urmează derby-ul cu Minaur, programat vineri, 5 decembrie, pe Stadionul Municipal.

Olimpia – un final de an cu semnul întrebării

Pentru Olimpia urmează deplasarea la Arieșul Turda, dar întrebarea din jurul echipei nu mai este „poate câștiga?”, ci „va mai apuca să joace în 2025?”. SC Olimpia MCMXXI se află din nou în fața unei situații-limită, într-un scenariu devenit, din păcate, familiar: entuziasm la început, colaps financiar la final…

Olimpia Satu Mare – SCM Zalău 2 -5 (1 -5)

Au marcat: Meas Tyreese (’14) și Drummond Jaylen (’69), respectiv Nicușor Brâncoveanu (‘3), Vlad Danale (‘8), Florin Pop (’19), Azdren Llullaku (’24 – 11m ) și Sergiu Pop (’45)

Olimpia: Bukova Gabriel – Anderson Nathaniel, Rahming Christopher, Cezar Oros, Oliphant Jaden, Meas Tyreese, Luca Estan (cpt.), Duenes Gonzales, Drummond Jaylen, Grigore Chira și Trowbridge James. Rezerve: Denis Recean – Antonio Țînțaș, Marian Mihoc, Casian Contra, Ruben Bodea și Aming Akwasi. Antrenor: Giuseppe Funicello

SCM Zalău: Dinu Moldovan – Niakate Abdoulaye, Mihai Stancu, Alex Cherecheș, Bogdan Stamate, Radu Marius, Florin Pop (cpt.), Nicușor Brîncoveanu, Nagy Luca , Vlad Danale și Azdren Llullaku. Rezerve: Rareș Giurgiucă – Ionuț Sălăjan, Ovidiu Meșter, Răzvan Mizdrescu, Antonio Pojar, Cătălin Anghelov, Sergiu Pop, Emanuel Dat și Vlad Naghiu. Antrenor: Ștefan Odoroabă

Rezultatele etapei a 15-a

Vineri, 28 noiembrie, ora 14:00

Unirea Dej – Bihorul Beiuș 3-2

Viitorul Cluj – Unirea Tășnad 1-2

Lotus Băile Felix – Arieșul Turda 1-0

Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14:00

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj 0-1

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei 1-4

Olimpia MCMXXI Satu Mare – SCM Zalău 2-5

CLASAMENT

Unirea Tășnad – 34p (41-16) – 15

2.Minaur Baia Mare – 34p (32-21) – 15

3.SCM Zalău – 32p (29-14) – 15

4.Sănătatea Cluj – 29p (25-12) – 15

5.Crisul Sântandrei – 27p (29-17) – 15

6.CSM Sighet – 24p (25-17) – 15

7.Lotus Băile Felix – 22p (20-16) – 15

8.Unirea Dej – 14p (18-22) – 15

9.Viitorul Cluj – 13p (14-20) – 15

10.Bihorul Beiuș – 13p (13-26) – 15

11.Olimpia Satu Mare – 8p (13-46) – 15

Sticla Turda – 2p (9-41) – 15

Etapa viitoare. Vineri, 5 decembrie, 14.00: SCM Zalău – CS Minaur. Sâmbătă, 6 decembrie, 14.00: Arieșul Turda – SC Olimpia; Bihorul Beiuș – CSM Sighet; Sănătatea – Băile Felix; Sântandrei – Viitorul Cluj; Unirea Tășnad – Unirea Dej.

Etapa 17. Vineri, 12 decembrie, 14.00: Unirea Dej – Sântandrei; Viitorul Cluj – SCM Zalău. Sâmbătă, 13 decembrie, 14.00: Bihorul Beiuș – Sănătatea; CS Minaur – Arieșul Turda; SC Olimpia – Băile Felix; CSM Sighet – Unirea Tășnad.