SIGURANȚĂ. Examenul trichineloscopic, obligatoriu pentru porcii sacrificați în gospodării în luna decembrie

DSVSA Satu Mare avertizează populația că analiza este esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor și consumul în siguranță al cărnii de porc

Odată cu apropierea sezonului de sacrificare a porcilor, autoritățile sanitar-veterinare din Satu Mare reamintesc populației obligația efectuării examenului trichineloscopic. Prefectura Județului Satu Mare și DSVSA au transmis programul complet al analizelor pentru luna decembrie 2025, subliniind rolul crucial al testării în prevenirea trichinelozei și protejarea sănătății publice.

Analiza – o condiție obligatorie înainte de consum

Examenul trichineloscopic este necesar pentru carnea provenită din gospodăriile populației, fiind singura metodă sigură de depistare a parazitului Trichinella. Autoritățile atrag atenția că ignorarea acestei proceduri poate duce la îmbolnăviri grave, mai ales în contextul tradițiilor culinare de sărbători.

Program asigurat pentru întreaga lună decembrie 2025

DSVSA Satu Mare a stabilit un program complet al analizelor, acoperind toate comunele și localitățile județului prin:

Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO)

Circumscripţiile Sanitare Veterinare Concesionate (CSV)

Cabinetele Veterinare particulare

Tariful unic pentru examenul trichineloscopic este de 32,67 lei.

Cabinetele veterinare particulare – alternativă rapidă și accesibilă

Pe lângă centrele oficiale, cetățenii se pot adresa cabinetelor veterinare particulare din localitatea lor, unde pot efectua analiza în condiții sigure și rapide. Aceste cabinete sunt adesea mai accesibile, mai ales în zonele rurale.

Apelul prefectului: responsabilitate în perioada sărbătorilor

Prefectul Județului Satu Mare solicită cetățenilor să fie responsabili și să respecte cerințele sanitar-veterinare. Efectuarea examenului înainte de consum reprezintă o măsură fundamentală de protecție pentru întreaga familie, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.