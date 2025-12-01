UNITATE. Satu Mare celebrează Ziua Națională a României prin cultură, tradiție și recunoștință

Ziua de 1 Decembrie 2025 se deschide cu momente de reculegere și recunoștință. Începând cu ora 11:00, în Piața Libertății, vor fi depuse coroane și jerbe de flori la statuile marilor oameni de stat: Vasile Lucaciu, I.C. Brătianu și Iuliu Maniu — personalități care au definit idealul Marii Uniri.

La ora 12:00, la Monumentul Eroului Necunoscut, are loc un ceremonial militar și religios impresionant: Imnul Național, interpretat de mezzosoprana Pap Beáta, slujba religioasă, alocuțiuni oficiale și emoționante momente artistice susținute de elevul Rafael Onac și interpretul de muzică tradițională românească, Marian Buzilă.

Evenimentul se încheie cu defilarea detașamentelor de onoare și a tehnicii de intervenție, în aplauzele comunității.

Folclor, tradiții și bucurie la Casa de Cultură

De la ora 14:00, sătmărenii sunt invitați la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde va avea loc un Regal Folcloric — un spectacol dedicat tradițiilor și moștenirii culturale românești.

Semnificația zilei: mai mult decât o dată istorică

1 Decembrie nu reprezintă doar comemorarea unui moment istoric. Este sărbătoarea unității, a solidarității și a demnității naționale. Ziua Marii Uniri ne reamintește de sacrificiul înaintașilor, de valorile care ne unesc și de responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare.

Vă așteptăm cu drag!

La mulți ani, România!

La mulți ani, dragi sătmăreni!