VIDEO. RAZIE. Acțiune în forță pe strada Ostrovului: peste 100 de persoane legitimate într-o operațiune fulger

Poliția Satu Mare, sprijinită de jandarmi și trupele speciale, a desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea violențelor și identificarea persoanelor urmărite

Strada Ostrovului din municipiul Satu Mare a fost, în dimineața zilei de 3 decembrie, scena unei razii de amploare. Forțe combinate ale Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră au descins într-o acțiune menită să restabilească un climat de siguranță publică și să combată fenomenul infracțional din zonă. Operațiunea, desfășurată în intervalul 06.00 – 10.00, a vizat inclusiv depistarea persoanelor căutate de lege și identificarea celor fără domiciliu legal.

Forțe numeroase mobilizate în teren

La acțiune au participat polițiști de ordine publică, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători SAS, jandarmi ai IJJ Satu Mare și polițiști din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră. Mobilizarea a fost una amplă, cu efective adaptate la specificul zonei și riscurile asociate.

Verificări masive și persoane conduse la audieri

În cele patru ore de acțiune, forțele de ordine au legitimat peste 100 de persoane. Dintre acestea, 17 au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Satu Mare pentru verificări suplimentare. Totodată, au fost puse în executare două mandate de aducere emise pe numele unor persoane căutate.

Amenzi și măsuri pentru siguranța comunității

Pe parcursul intervenției au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, valoarea totală depășind 5.000 de lei. Potrivit IPJ Satu Mare, astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fiind parte din strategia de prevenire și combatere a faptelor antisociale în zonele vulnerabile ale orașului.