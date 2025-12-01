ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA SATU MARE. PSD Satu Mare, prezent la toate manifestările dedicate Zilei Naționale a României

L Liderii social-democrați sătmăreni au adus omagii personalităților istorice și eroilor care au contribuit la formarea României moderne

Luni, 1 Decembrie 2025, echipa PSD Satu Mare a participat la manifestările oficiale organizate în municipiul Satu Mare cu prilejul Zilei Naționale a României. Reprezentanții organizației județene au fost prezenți la toate momentele solemne dedicate comemorării personalităților istorice, omagierii eroilor neamului și celebrării valorilor care au stat la baza formării statului român modern.

Participare numeroasă la ceremoniile oficiale

La evenimente au luat parte președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, secretarul executiv Aurelia Fedorca, subprefectul județului Ioan Țibil, prim-vicepreședinții Ioan Oneț și Gabriel Leș, vicepreședinții Consiliului Județean Roxana Petca și Cătălin Filip, președintele PSD municipiu Adrian Micle, precum și viceprimarii municipiului Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Alături de aceștia s-a aflat o delegație consistentă formată din primari, viceprimari, consilieri județeni și locali, precum și reprezentanți ai organizațiilor locale și ai structurilor interne de partid.

Omagiu pentru personalitățile care au modelat România modernă

În cadrul programului comemorativ, delegația PSD Satu Mare a depus coroane de flori la statuia lui Vasile Lucaciu, una dintre figurile marcante ale luptei pentru unitate națională.

De asemenea, au fost depuse coroane la busturile lui Ion C. Brătianu și Iuliu Maniu, lideri care au jucat roluri esențiale în modernizarea României și în consolidarea democrației.

Moment de reculegere la Monumentul Eroului Necunoscut

Echipa PSD Satu Mare a participat apoi la ceremonialul militar și religios de la Monumentul Eroului Necunoscut, un moment de profundă reverență față de cei care și-au sacrificat viața pentru libertatea și independența țării.

Ceremonialul a inclus depuneri de coroane, un moment artistic și defilarea personalului și tehnicii de intervenție aparținând Garnizoanei Satu Mare.

1 Decembrie – reflecție, respect și responsabilitate

Liderii PSD Satu Mare au subliniat că Ziua Națională reprezintă o ocazie de a rememora drumul parcurs de România ca națiune și de a reafirma valorile care au menținut unitatea poporului român în momente cruciale ale istoriei.

Este, totodată, o zi în care sunt onorați cei care au pus bazele României moderne și în care este reafirmată datoria de a continua, cu seriozitate și devotament, munca lor.

Un mesaj pentru români

1 Decembrie rămâne un simbol al unității și al solidarității, un moment în care privim cu demnitate spre trecut și cu încredere spre viitor.

La mulți ani, România! 🇷🇴

La mulți ani, sătmăreni! 🇹🇩

La mulți ani, dragi români de pretutindeni!