198 locuri de muncă vacante oferite de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 198 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 10 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare(director magazin, farmacist, farmacist diriginte, inginer instalatii pentru constructii, inspector de specialitate inginer horticol, inginer agronom, reprezentant comercial, sef departament marfuri alimentare/nealimentare ).

– 19 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent de vânzari, automatist , cofetar, conducător auto transport rutier de mărfuri, asistent medical generalist, lucrator comercial, maistru întretinere si reparatii( masini-unelte, utilitati, service, prototipuri), tehnician masini si utilaje , stivuitorist,vânzator, operator introducere, validare si prelucrare date)

– 97 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent de securitate, confectioner-asamblor articole din textile, dulgher (exclusiv restaurator), finisor-lacuitor lemn, lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale, lucrator comercial, montator subansamble, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii, paznic, referent, slefuitor metale, spalator vitrine si geamuri, tehnician energetician/electrician, ucenic, zidar pietrar)

– 14 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (dulgher (exclusiv restaurator), fierar betonist, instalator apa, canal, muncitor manipulare si pregatire furaje, muncitor necalificat în agricultura, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide)

-58 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (agent de vanzari, confectioner-asamblor articole din textile, confectioner-asamblor articole din textile, controlor calitate, frezor universal , instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, lacatus constructii metalice si navale, lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale, stivuitorist, strungar universal, sudor, tapiter, tâmplar universal, tehnician în industria confectiilor si tricotajelor, tehnician mecatronist).

242 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 242 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Irlanda – 25 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; zidar-pietrar.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Croația – 15 locuri de muncă pentru menajeră.

Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător în producție – procesare produse din carne.

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: mașinist CNC; montator țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG; măcelar.

Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu aut

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.