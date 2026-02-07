Performanță de excepție la matematică: elev din clasa a III-a, premiul I cu punctaj maxim doi ani consecutivi

Comunitatea școlară se bucură de o reușită remarcabilă în domeniul educației. Elevul Mates Darius, din clasa a III-a, de la Nicolae Steinhardt, a obținut Premiul I, cu punctaj maxim – 100 de puncte, la concursul de matematică, performanță realizată doi ani consecutivi.

Rezultatul excepțional confirmă pasiunea, seriozitatea și munca susținută a elevului, dar și profesionalismul cadrelor didactice care l-au îndrumat. Un rol esențial în această reușită îl are doamna învățătoare Petruta Madarasan, căreia îi sunt adresate apreciere și felicitări pentru dedicarea și implicarea deosebită în formarea elevilor.

Ca semn de recunoaștere a acestei performanțe, Mates Darius va fi premiat și în cadrul Bisericii Liceului, în cursul zilei de mâine, într-un moment festiv dedicat excelenței și rezultatelor deosebite.

Reprezentanții școlii își exprimă mândria față de această realizare, subliniind faptul că Darius este un exemplu de perseverență și excelență academică, care onorează instituția de învățământ din care face parte.

Totodată, sunt adresate felicitări tuturor elevilor care au participat și au obținut rezultate frumoase la concursul regional „Ioan Chindriș”, confirmând nivelul ridicat de pregătire și implicare al elevilor și profesorilor.