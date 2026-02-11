„Harmony Love Music” – spectacol de muzică și poezie la Satu Mare

Școala de Arte Satu Mare, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Satu Mare, organizează vineri, 13 februarie 2026, un spectacol dedicat iubirii, artei și emoției.

Evenimentul, intitulat „Harmony Love Music”, va avea loc începând cu ora 17:00, la Sala de Evenimente Aramia(Strada Wolfenbüttel nr. 9).

Pe scenă vor urca cursanții și profesorii Școlii de Arte Satu Mare, care vor oferi publicului un program special de muzică și poezie. Spectacolul promite o atmosferă caldă, cu accente romantice, aducând în prim-plan momente artistice pline de sensibilitate, pasiune și rafinament.

Organizatorii invită publicul să celebreze iubirea prin intermediul artei, într-un eveniment ce îmbină armonios expresia muzicală și lirică.