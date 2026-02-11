Deputatul Mircea Govor: “𝘿𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙧𝙞𝙯𝙖̆ 𝙡𝙖 𝙚𝙘𝙝𝙞𝙡𝙞𝙗𝙧𝙪: 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙨̦𝙞 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙣𝙨𝙖𝙧𝙚 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙖̆ 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙤 𝙍𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧𝙣𝙞𝙘𝙖̆ 𝙨̦𝙞 𝙙𝙚𝙢𝙣𝙖̆”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a depus în Parlamentul României o declarație politică intitulată „De la criză la echilibru: solidaritate și relansare economică pentru o Românie puternică și demnă”, în care abordează situația economică actuală și direcțiile pe care partidul le propune pentru perioada următoare. Redăm mai jos mesajul transmis:

,,România traversează o perioadă dificilă, iar dincolo de concepte precum eficiență, disciplină bugetară sau reformă, realitatea din teren este una care nu poate fi ignorată: presiune tot mai mare asupra veniturilor populației, investiții locale întârziate și tensiuni crescânde în zona socială.

𝙂𝙪𝙫𝙚𝙧𝙣𝙪𝙡 este, prin definiție, un 𝙢𝙚𝙘𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢 𝙘𝙤𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫. Totuși, 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩̦𝙞𝙖 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖̆ este 𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖̆ 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧𝙪𝙡 Ilie Bolojan, cu sprijinul politic al PNL și USR. În acest cadru, românii resimt deja efecte concrete: înghețarea veniturilor într-un context de creștere a costului vieții, amânarea investițiilor locale și disfuncționalități în sistemul de protecție socială.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭 și-a asumat responsabilitatea stabilității guvernamentale, inclusiv prin vot, pentru 𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐚𝐣𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 și riscuri majore de instabilitate într-un moment sensibil pentru România. Acest vot a fost unul de responsabilitate instituțională, 𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆.

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐞 𝐬𝐩𝐮𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐫: votul 𝐏𝐒𝐃 nu a însemnat acord cu direcția impusă de premierul Ilie Bolojan. 𝙎𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖 𝙜𝙪𝙫𝙚𝙧𝙣𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙖̆ nu poate fi confundată cu acceptarea unor politici care îngheață veniturile, frânează investițiile locale și afectează direct nivelul de trai al cetățenilor.

Tocmai de aceea, 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭 vine cu soluții clare și asumate, menite să 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐳𝐞𝐜𝐡𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐥𝐞 apărute.

În primul rând, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 reprezintă o prioritate. Munca trebuie să rămână o sursă de siguranță și demnitate, nu de insecuritate socială.

În al doilea rând, menținerea și 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞, în special la nivel local, este esențială. Investițiile în 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚̆, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞, 𝐬𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ și 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞 nu sunt cheltuieli, ci motorul dezvoltării economice și al creării de locuri de muncă.

În al treilea rând, 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 este vitală pentru stabilitatea comunităților și pentru funcționarea economiei reale.

Aceste direcții sunt reunite în 𝐏𝐚𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 și în 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐒𝐃, ca instrumente de corectare și ajustare a politicilor care produc dezechilibre sociale și economice.

𝐑𝐨𝐥𝐮𝐥 unui 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫 aflat la guvernare nu este acela de a genera crize politice artificiale, ci de a 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚, din interiorul actului de guvernare, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞 care afectează oamenii și comunitățile.

𝙂𝙪𝙫𝙚𝙧𝙣𝙖𝙧𝙚𝙖 nu este un exercițiu de contabilitate rece, ci un proces de echilibrare între stabilitate fiscală, dezvoltare economică și coeziune socială. Aceasta este abordarea Partidului Social Democrat și direcția pe care o susținem ferm.”