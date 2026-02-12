Pataki Csaba a participat la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România

Președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a participat la Adunarea Generală a Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, unde principalele teme de discuție au vizat prioritățile administrației județene pentru anul în curs.

În cadrul întâlnirii s-a subliniat faptul că finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă obiectivul major al acestui an. Reprezentanții administrațiilor județene au evidențiat importanța ducerii la bun sfârșit a investițiilor începute, astfel încât comunitățile locale să beneficieze cât mai rapid de infrastructură modernizată, servicii publice îmbunătățite și condiții de trai mai bune.

Totodată, s-a pus accent pe necesitatea stabilirii unor reguli clare, transparente și echitabile în ceea ce privește alocarea fondurilor către autoritățile locale. Potrivit participanților, distribuirea resurselor în funcție de nevoile reale ale fiecărui județ ar permite o planificare bugetară predictibilă și ar asigura finanțarea domeniilor esențiale aflate în responsabilitatea consiliilor județene.

Printre acestea se numără administrarea spitalelor, întreținerea drumurilor județene, asistența socială, protecția copilului și sprijinirea persoanelor cu dizabilități, susținerea instituțiilor de cultură și asigurarea serviciilor publice.