Târgul de Mărțișor revine în Piața Libertății, între 23 februarie și 1 martie

Primăvara debutează la Satu Mare cu tradiționalul Târg de Mărțișor, organizat în perioada 23 februarie – 1 martie în Piața Libertății, din centrul istoric al municipiului.

Timp de o săptămână, zona centrală va găzdui producători locali și meșteri populari care vor expune și comercializa mărțișoare realizate manual, obiecte decorative și creații inspirate din tradiția românească. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan meșteșugul autentic și să ofere publicului ocazia de a achiziționa produse unicat, lucrate cu grijă și atenție la detalii.

Căsuțele amenajate special pentru târg vor putea fi vizitate zilnic, între orele 10:00 și 18:00, într-o atmosferă specifică începutului de primăvară.

Organizatorii evenimentului sunt Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Consiliul Județean Satu Mare, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană – Produs Sătmărean.

Târgul de Mărțișor reprezintă un eveniment devenit tradiție în municipiu, reunind anual sute de vizitatori care aleg să întâmpine primăvara prin simbolurile specifice acestei perioade.