Șezătoarea „Torsul poveștilor”, organizată la Biblioteca Județeană Satu Mare

Atmosfera tradițională a șezătorilor de odinioară a prins din nou viață la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde a avut loc evenimentul „Torsul poveștilor”.

Participanții au îmbinat lucrul manual cu dialogul și amintirile, într-un cadru cald și prietenos. Printre râsete, povești și tradiții transmise mai departe, cei prezenți au redescoperit farmecul întâlnirilor comunitare, inspirate din obiceiurile bunicilor.

Evenimentul a fost un prilej de a lega prietenii și de a consolida spiritul comunității, într-un spațiu care promovează cultura și valorile autentice. Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor prezenți pentru implicare, pentru poveștile împărtășite și pentru atmosfera deosebită creată, dar și pentru bunătățile tradiționale care au completat întâlnirea.

Biblioteca Județeană Satu Mare anunță că șezătorile vor continua, invitând publicul să participe și la următoarele ediții ale evenimentului.