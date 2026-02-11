A fost lansată ediția a XIII-a a Concursului de reportaje „Iosif Tiproc”

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ediția a XIII-a a Concursului de reportaje „Iosif Tiproc”. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 12 martie 2026, de la ora 14:00, la sediul instituției de pe strada Mihai Viteazu nr. 32.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația Scriitorilor de Nord-Vest, Cenaclul „Cronograf” și Asociația Culturală „Sătmărenii”.

Concursul își propune să descopere și să promoveze noi talente din rândul elevilor de gimnaziu (clasele VII-VIII), al liceenilor și al studenților sătmăreni. Participanții pot concura la două secțiuni: reportaj scris și film documentar.

Organizatorii recomandă abordarea unor teme care ilustrează realitățile județului Satu Mare, păstrarea tradițiilor populare, evocarea unor personalități sau evenimente locale ori aspecte din viața cotidiană. Nu există o temă impusă, fiind acceptat orice subiect din sfera jurnalismului.

Textele, cu o lungime minimă de două pagini, redactate în format Times New Roman, font 12, pot fi trimise până la data de 6 martie 2026, în format electronic la adresa cjcreatie@yahoo.com sau în format tipărit la sediul instituției.

Un juriu format din jurnaliști și scriitori sătmăreni va acorda premii pentru fiecare categorie, printre care Marele Premiu, premii pentru liceu și gimnaziu, precum și distincții speciale oferite de UZPR Satu Mare, Cenaclul „Cronograf” și familia Tiproc.

PREMII> Marele Premiu 500

– Premiul I – Liceu 300 –

Premiul II – Liceu 250 –

Premiul III – Liceu 200 –

Premiul I – Gimnaziu 300 –

Premiul II – Gimnaziu 250 –

Premiul III – Gimnaziu 200 –

Premiul UZPR Satu Mare 150 –

Premiul Cenaclului „Cronograf” 150

Premiul familiei Tiproc

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0753 607 748 sau la adresa de e-mail cjcreatie@yahoo.com