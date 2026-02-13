ACCIDENT RUTIER Tânără rănită într-un sens giratoriu din Satu Mare

Coliziune între două autoturisme la intersecția Parc Industrial Sud – Bulevardul Lucian Blaga



Un accident rutier s-a produs miercuri, 12 februarie, în municipiul Satu Mare, în sensul giratoriu dintre strada Parc Industrial Sud și bulevardul Lucian Blaga. O tânără de 25 de ani a fost transportată la spital în urma impactului.

Neacordare de prioritate în sensul giratoriu

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, sesizarea a fost făcută prin apel 112, în jurul orei 16:22.

Din primele verificări reiese că o tânără de 25 de ani, din municipiul Satu Mare, aflată la volanul unui autoturism pe strada Parc Industrial Sud, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula regulamentar în sensul giratoriu. Cel de-al doilea autoturism era condus de un bărbat de 31 de ani, tot din municipiul Satu Mare.

Victima, transportată la spital

În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, aceasta fiind transportată la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, în cauză fiind întocmit dosar penal.