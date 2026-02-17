Acțiune a Poliției Locale pe strada Toamnei: Verificări în locuințele sociale

Poliția Locală Satu Mare a desfășurat în această dimineață o acțiune de amploare pe strada Toamnei, vizând în mod special legalitatea ocupării locuințelor sociale aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială (DAS) Satu Mare.

Acțiunea a avut ca scop principal verificarea respectării clauzelor contractuale de închiriere, identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în aceste imobile, precum și controlul respectării normelor legale privind actele de identitate și obligațiile fiscale locale.

În cadrul operațiunii, polițiștii locali, sprijiniți de reprezentanți ai DAS Satu Mare, au legitimate 95 de persoane. Controalele s-au desfășurat în mod organizat, vizând atât blocarea fenomenului de ocupare abuzivă a locuințelor sociale, cât și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zonă.

În urma verificărilor, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale cu amendă, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la actele de identitate.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât în cartierul de pe strada Toamnei, cât și în alte zone ale municipiului unde există locuințe sociale.