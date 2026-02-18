AGENDA Ministrul Muncii, Florin Manole, în vizită oficială în județul Satu Mare

Întâlniri cu autoritățile locale și mediul de afaceri

Joi, 19 februarie, județul Satu Mare va fi gazda unei vizite oficiale a ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole. Vizita are loc la invitația deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, și include o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice și ai mediului socio-economic local.

Ședință de lucru la Prefectură

Începând cu ora 11:30, în Sala Mică (etaj 3) a Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, va avea loc o ședință de lucru la care sunt invitați să participe parlamentari, directorii serviciilor deconcentrate ale Ministerului Muncii, primari din județ, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Discuțiile vor viza teme din sfera ocupării forței de muncă, protecției sociale, sprijinului pentru familii și tineri, precum și colaborarea dintre autoritățile centrale și cele locale.

La finalul ședinței, în jurul orei 12,30, ministrul la susține o conferință de presă la sediul Prefecturii Satu Mare.

Deplasări în teritoriu

După întâlnirea de la Instituția Prefectului, vor urma vizite în teren la:

📍 Moftin, sat Domănești – Centrul de zi „Exploratorii”;

📍 Tășnad, localitatea Cig – Centrul de zi pentru persoane vârstnice;

📍 Sărăuad – Centrul de zi pentru copiii aflați în risc.

Vizita oficială marchează un nou dialog instituțional între reprezentanții Guvernului și comunitățile locale din nord-vestul țării.