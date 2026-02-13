ANCHETĂ PENALĂ Percheziții în Satu Mare și Maramureș într-un dosar de viol și agresiune sexuală

Un cadru didactic și doi foști elevi, vizați de anchetă



Șase percheziții domiciliare au loc vineri dimineață în județele Maramureș și Satu Mare, într-un dosar penal care vizează infracțiuni grave de natură sexuală. Ancheta îi privește pe un cadru didactic și pe doi foști elevi.

Descinderi coordonate de procuror

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare. Oamenii legii pun în executare șase mandate de percheziție domiciliară în cele două județe.

Acuzații de viol și agresiune sexuală în formă continuată

Cercetările sunt efectuate într-un dosar care vizează infracțiuni de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată. Perchezițiile au ca scop documentarea activității infracționale a trei persoane, dintre care una are calitatea de cadru didactic într-o unitate de învățământ, iar celelalte două sunt foști elevi.

Sprijin din partea mai multor structuri operative

La acțiune participă și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști criminaliști, precum și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs faptele cercetate.