Aproape 2.900 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână, în județul Satu Mare. Două cazuri noi de COVID-19

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a raportat, pentru săptămâna 2–8 februarie 2026 (S06), un total de 2.878 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând IACRS, pneumonii și gripă.

Potrivit datelor centralizate de la medicii de familie, au fost înregistrate:

1.905 cazuri de IACRS

639 cazuri de pneumonii

334 cazuri de gripă

Cele mai multe cazuri de IACRS și gripă s-au înregistrat la grupa de vârstă 5–14 ani, în timp ce pneumoniile au afectat în special persoanele de peste 65 de ani.

Situația vaccinării

Până la data de 8 februarie 2026, în județ au fost vaccinate antigripal 14.388 de persoane din grupele de risc, cu vaccin prescris de medicii de familie.

COVID-19, în ușoară creștere

În perioada analizată au fost confirmate 2 cazuri de COVID-19, iar autoritățile sanitare precizează că intensitatea infecției este în creștere față de săptămâna precedentă.

Recomandările autorităților

Pentru limitarea îmbolnăvirilor, DSP recomandă:

consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii;

izolarea la domiciliu a persoanelor simptomatice;

purtarea măștii în cazul deplasării în comunitate;

respectarea igienei mâinilor și a etichetei tusei;

aerisirea spațiilor închise și evitarea aglomerațiilor;

continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele din grupele de risc.

Autoritățile fac apel la responsabilitate individuală și colectivă pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii în sezonul rece.