Atelier de siguranță digitală pentru adulți, organizat la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, a organizat activitatea „Protejează-ți datele și fii în siguranță online” – un atelier practic dedicat informării și sprijinirii persoanelor adulte în utilizarea în siguranță a internetului și a tehnologiei digitale.

Prezentările au fost susținute de comisar Liviana Chiorean, alături de Violeta Tarța și Jager Rober, traineri în cadrul programului Hi Digital. Aceștia au oferit participanților informații clare, exemple concrete și recomandări practice privind recunoașterea fraudelor online, identificarea mesajelor și apelurilor suspecte, protejarea datelor personale, utilizarea în siguranță a rețelelor sociale și crearea unor parole puternice.

Discuțiile au fost adaptate situațiilor frecvent întâlnite în viața de zi cu zi, accentul fiind pus pe prevenție și pe soluții simple, ușor de aplicat, mai ales pentru persoanele de peste 55 de ani.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul programului Hi Digital și al Fundația Vodafone România, contribuind la creșterea nivelului de educație digitală și la reducerea vulnerabilității în fața pericolelor online.

Reprezentanții organizatorilor au subliniat importanța colaborării dintre instituțiile publice și organizațiile partenere pentru construirea unei comunități mai informate și mai sigure în mediul online.