Biblioteca Județeană Satu Mare promovează nonviolența în școli și lectura

Biblioteca Județeană Satu Mare organizează, miercuri, 11 februarie 2026, o activitate educațională dedicată prevenirii violenței în mediul școlar și promovării lecturii, intitulată „Pentru o școală fără violență, alege lectura!”.

Evenimentul are loc începând cu ora 13:00, la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, în sala de evenimente de la mansardă, și este realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, D.G.A.S.P.C. Satu Mare și Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu.

Activitatea este dedicată elevilor claselor a VII-a și este programată la intersecția dintre Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli (30 ianuarie) și Ziua Națională a Lecturii (15 februarie). Scopul inițiativei este de a încuraja dialogul deschis, de a preveni comportamentele violente și de a promova lectura ca alternativă educațională și formativă.

În cadrul întâlnirii, elevii vor intra în dialog cu specialiști în prevenirea și combaterea violenței – psihologi, profesori, bibliotecari – dar și cu Alexandra Sorian, tânără sătmăreancă remarcată prin rezultate deosebite atât în plan școlar, cât și în domeniul muzicii, modellingului și televiziunii.

Discuțiile vor viza identificarea unor alternative constructive de petrecere a timpului liber, precum activitățile culturale, sportive, de voluntariat sau de divertisment, ca mijloace de dezvoltare personală și socială. Organizatorii subliniază că astfel de inițiative contribuie la reducerea comportamentelor violente și la formarea unor valori precum respectul reciproc, spiritul de echipă și gândirea critică.

Prin acest demers, Biblioteca Județeană Satu Mare își reafirmă rolul de spațiu educațional și de sprijin pentru comunitate, implicându-se activ în creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul copiilor și tinerilor.