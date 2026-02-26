COMPASIUNE Careiul va avea propriul adăpost pentru câini fără stăpân

Proiect realizat din buget local: centru modern pentru îngrijire, dresaj și adopții responsabile

Vești importante pentru iubitorii de animale din Carei: până la sfârșitul lunii aprilie, municipiul va avea propriul adăpost pentru câini fără stăpân, realizat integral din bugetul local. Autoritățile își propun ca orașul să devină un model de bune practici la nivel județean și chiar național în gestionarea câinilor abandonați.

Anunțul vine într-un moment în care problema câinilor fără stăpân rămâne una sensibilă, iar administrația locală mizează pe soluții moderne, umane și eficiente.

Vizită pe șantier înainte de deschiderea oficială

Primarul Monica Giurgiu-Kovacs a efectuat o vizită la viitorul adăpost, aflat în etapa ultimelor amenajări înainte de obținerea autorizației de funcționare.

„Am convenit cu colegii mei ca adăpostul de câini din Carei să devină funcțional până la sfârșitul lunii aprilie. Careiul va fi unica localitate din județ care va dispune de un asemenea adăpost propriu. Vrem să devenim un exemplu de bune practici la nivel județean și chiar național în privința gestionării câinilor fără stăpân. Respingem ferm eutanasierile și cruzimea împotriva animalelor”, a declarat edilul.

Centru modern, orientat spre adopții

Adăpostul va avea o capacitate de până la 120 de câini și va funcționa ca un centru modern, axat pe îngrijire, dresaj și adopții responsabile.

Administrația locală a cooptat deja în echipă un instructor canin autorizat, mizând pe ideea că un câine dresat are șanse considerabil mai mari de a fi adoptat. Autoritățile subliniază că obiectivul principal este integrarea animalelor în familii responsabile, nu menținerea lor pe termen lung în adăpost.

„După ce adăpostul va deveni funcțional, contăm și pe sprijinul voluntar al iubitorilor de câini din oraș. Împreună putem să facem multe lucruri bune pentru bieții câini abandonați de stăpâni”, a mai transmis primarul.

Un posibil model pentru întreg județul

Prin acest proiect, Careiul își asumă un rol activ în rezolvarea unei probleme comunitare sensibile, punând accent pe soluții etice, colaborare și responsabilitate. Dacă planurile autorităților se concretizează, municipiul ar putea deveni un reper în gestionarea câinilor fără stăpân, nu doar în județ, ci și la nivel național.