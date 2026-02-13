COMUNITATE. Bucuria familiei, celebrată prin credință și creativitate la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare

Ateliere, cateheză și expoziție de icoane în cadrul programului „Familia – Icoana veșniciei lui Dumnezeu”



Casa Meșteșugarilor a găzduit vineri, 13 februarie 2026, o serie de activități dedicate copiilor, tinerilor și familiilor, în cadrul proiectului catehetic „Familia – Icoana veșniciei lui Dumnezeu”, organizat de Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Satu Mare. Evenimentul face parte dintr-un program amplu desfășurat pe parcursul întregului an, cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcop al Maramureșului și Sătmarului, și reunește activități educative, culturale și spirituale menite să consolideze valorile familiei creștine.

Atelier de mărțișoare pentru cei mai mici elevi

Programul zilei a debutat la ora 10:30 cu un atelier dedicat confecționării mărțișoarelor, la care au participat aproximativ 50 de copii din clasele pregătitoare ale Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare.

Preotul Ovidiu Fărcaș a subliniat că activitatea face parte dintr-un proiect catehetic cu valențe educaționale, derulat în parteneriat cu unitatea de învățământ, și a constat în susținerea de activități formale și informale dedicate celor mici.

Mărțișoarele realizate vor fi oferite bunicilor și mamelor din parohie, dar și micilor meșteșugari implicați în proiect. Organizatorii au transmis mulțumiri cadrelor didactice și conducerii școlii, precum și familiilor și copiilor participanți.

Cateheză pentru liceeni și expoziție de icoane

De la ora 12:00 a avut loc cateheza tematică „Sfințenia – devenirea umanului în familie”, susținută pentru aproximativ 50 de elevi ai Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare.

Pe tot parcursul zilei, vizitatorii au putut admira o expoziție de icoane pe sticlă realizate de tinerii parohiei, membri ai Cercului de Iconografie „Teofania” Satu Mare. Cu această ocazie a fost editat și un catalog care reunește lucrările copiilor, evidențiind talentul și implicarea lor artistică și spirituală.

Parteneriate și continuitate

Proiectul este realizat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare, Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare și Asociația Caiac SMile.

În total, aproximativ 120 de copii și tineri și peste 300 de adulți au beneficiat de activitățile incluse în acest demers educațional și spiritual, care va continua pe parcursul anului prin expoziții, seri literare, excursii, școli și tabere de vară, ateliere și pelerinaje.