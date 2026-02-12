Conducător auto, cercetat după ce a fost prins beat la volan 

La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 16:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 193C, între localitățile Medișa și Viile Satu Mare, au identificat un autoturism care se afla răsturnat în afara părții carosabile, fără a fi persoane în autoturism sau în proximitatea acestuia.

În urma verificărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto în localitatea Medișa, ca fiind un bărbat, de 25 de ani, din localitatea Viile Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.55 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului nu au existat victime omenești, acesta soldându-se doar cu pagube materiale.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.